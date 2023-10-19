“Aksa Şehitleri Hastanesi’nde ilaç ve tıbbi malzeme tükendi”

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’nin Müdürü İyad el-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki durumun "çok riskli" bir boyuta ulaştığını söyledi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Gazze'nin orta kesiminde binlerce hastaya hizmet sunduğuna dikkat çeken Caberi, "Binlerce yaralı ve hastanın hayatı tehlikede" dedi.

Uluslararası kuruluşlara çağrı

“İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi her türlü giriş çıkışa kapatması nedeniyle hastanedeki önemli ilaç ve tıbbi malzeme stoku tükendi” bilgisini veren Caberi, uluslararası kuruluşlara İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin vermesi için müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

DSÖ: Yardımlar sınırda bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Gazze için bölgeye gönderdiği tıbbi malzemelerin 4 gündür sınırda beklediğini söylemişti.

Ghebreyesus, hayat kurtarıcı sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyaç olduğunu, taraflar arasındaki şiddetin durması gerektiğini belirtti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)