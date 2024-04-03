“AKP’nin verdiği mazbata, hırsızlık mazbatası”

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Parti (DEM Parti) Uludere İlçe Örgütü, yerel seçimde iradelerinin gasp edilmesini protesto etmek için Uludere Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.

Eyleme Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Şırna Milletvekilleri Nevroz Uysal Aslan ve Zeki İrmez de katıldı.

“Şırnak’ta da ciddi bir hak gaspı var”

Nöbet eyleminde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Direnişinizi, mücadelenizi ve inancınızı selamlıyorum. Emin olun buraya gelerek en çok biz sizlerden güç aldık. Şırnak’tan geliyoruz, Şırnak’ta da ciddi bir hak gaspı var. Karşımızda bir iktidar yok değerli arkadaşlar. Karşımızda bir siyasi parti yok, karşımızda bir hükümet yok, karşımızda hırsızlığı marifet sayan Kürt düşmanlığı üzerinden ayakta durmaya çalışan Kürdistan’da ki bütün değerleri yok etmek için bütün planlarını yapan, seçimden sonra Kürt halkına dönük katliam projeleri yapan ve sınır ötesi operasyonla övünen bir organizasyon var” dedi.

“Bu bir siyasi organizasyon”

Kürt sorununda çözümsüzlükte ısrar edenlerin kaybettiğini belirten Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlara siyasi parti demek mümkün değil. Bu bir iktidar değil, bu bir siyasi organizasyon, suça bulaşmış, hırsızlığa bulaşmış ve hep bundan övgü ile bahseden bir siyasi organizasyon ile karşı karşıyayız. Uludere’de de Şırnak’ta da emir komuta altındaki kolluk güçleri burada oy kullanmaya gönderildi. Niye? Devlet de iktidar da Kürdistan’da o kadar aciz ki kazanmak için oy taşıyor oy. İstiyor ki Kürdistan’ı yeniden dizayn etsin.”

“Kürdistan halkı direnişine sahip çıktı”

Uçar, iktidarın kimi yerleri kayyım rejimi yerine kolluk güçleriyle kimi yerlerde ise Kürt düşmanı, kadın düşmanı kontra güçlerle dizayn etmek istediğini dile getirdi:

“31 Mart yerel seçimlerinde Kürdistan halkı direnişine sahip çıktı, ‘Kürt sorununu görmeyen, Kürt sorununu çözmeyen çözülür’ dedi. AKP’yi yendi. Belediye Eşbaşkanımız Abdullah Zeydan memnun haklarının iadesi konusunda alınan karara rağmen aynı mahkeme seçime iki gün cuma günü 16:55’te kararı kaldırıyor. Niye? Van’ı gasp edecekler. Van’da hırsızlık yapacaklar.

Şırnak’ta 8 bin asker polis getirdiler. Niye? Şırnak halkı Şırnak’ta olmasın yönetemesin diye. Biz biliyoruz Van’da da Şırnak’ta da kayyumların ne yaptığını biz biliyoruz. Van’da mazbatayı AKP iktidarı kendi adayına verdi. Ama halk onu seçmedi. AKP’nin verdiği mazbata hırsızlık mazbatasıdır. AKP’nin verdiği mazbata Kürt düşmanlığı mazbatasıdır.

Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal arkadaşımıza halkımız mazbatasını çoktan verdi. Her birimiz yarın Van’da bu iradeye sahip çıkmak için sesimizi de mücadelemizi de yükselteceğiz.

Şırnak’ta her iki belediye eşbaşkanımız Şırnak halkının iradesi ile çoktan seçilmiştir. Matematik hesabı yapıyor koca iktidar. Kaç oy ile kaybettiğini hesabını yaparak o kadar dışarıdan insan getirip kazanmaya çalışıyor. Kürt halkı bu barikatlara yüzyıldır boyun eğdi mi? Eğmedi, eğecek miyiz? Hayır. AKP’nin Kürdistan’daki başarı diye sunduğu geriye hırsızlıktır, sahtekarlıktır.”

(AS)