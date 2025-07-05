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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2025 14:23
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2025 14:33
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AKP’nin Silivri ilçe eski başkanı yangın çıkardığı için tutuklandı

Silivri'de 100 hektar ormanlık alanı yok eden yangınla ilgili AKP’nin ilçe eski başkanı Vural Sönmez tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP’nin Silivri ilçe eski başkanı yangın çıkardığı için tutuklandı

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Çanta Balan Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangınla ilgili AKP’nin ilçe eski başkanı Vural Sönmez tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığını tespit ettiklerini belirtti.

Ancak Silivri yerel gazeteleri Sönmez'in komşusuyla birlikte mangal yaparken yangına sebebiyet verdiğini yazdı.

Sönmez Metris Cezaevine gönderildi.

Yangında yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Mimar olan Vural Sönmez; 2001 yılından 2002 yılına kadar AKP Silivri Kurucu ilçe Başkanı olarak görev yapmıştı.

Metin Külünk ve Vural Sönmez

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Vural Sönmez Silivri
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