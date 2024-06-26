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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2024 10:49
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2024 11:50
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AKP’nin kurucularından Yaşar Yakış hayatını kaybetti

AKP'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, partisine yönelik eleştirileri nedeniyle 2016'da ihraç edilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP’nin kurucularından Yaşar Yakış hayatını kaybetti

AKP'nin kurucularından, eski dışişleri bakanı Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

AKP hükümetinin ilk dışişleri bakanı olma sıfatını taşıyan Yakış, 28 Mart 2016'da partiden ihraç edilmişti.

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(RT)

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