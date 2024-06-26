AKP’nin kurucularından Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AKP'nin ilk dışişleri bakanı Yaşar Yakış, partisine yönelik eleştirileri nedeniyle 2016'da ihraç edilmişti.
AKP'nin kurucularından, eski dışişleri bakanı Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.
AKP hükümetinin ilk dışişleri bakanı olma sıfatını taşıyan Yakış, 28 Mart 2016'da partiden ihraç edilmişti.
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(RT)