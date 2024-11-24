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Yayın Tarihi: 24 Kasım 2024 11:37
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2024 11:41
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AKP’nin gündeminde ‘af’ ve ‘anadil’ yok

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler "Af doğru sonuçlar vermiyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP’nin gündeminde ‘af’ ve ‘anadil’ yok

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, KRT TV'de Sinan Onuş'un sunduğu "Haftanın Karnesi"ne katıldı.

Burada birtakım açıklamalar yapan Güler, kamuoyunda ‘etki ajanlığı’ olarak bilinen yasa tasarısı hakkında konuştu. Muhalefetin kanun teklifine itirazı olmadığını fakat etki ajanlığı kısmına itiraz ettiğini belirten Güler şunları söyledi:

"Muhalefete, biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır? Yok dediler. Komik olan bu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'Bu kanun metni çıkarsa gazeteci, öğretmen, akademisyen, muhalefet olacak.' diye bir iddiada bulundu. Çok güldüm. Çünkü bizim kanun teklifimiz ellerinde... O metin çıksaydı, nasıl böyle bir şey olacaktı izah edin lütfen, dedik.

Yaz aylarında Gürcistan'da bir kanun değişikliği oldu. Parlamento önünde protestolar oldu. Kamuoyunda çok tartışıldı. Zannedersem muhalefetin aklı orada kaldı."

Genel af ve anadil açıklamaları

Güler, ‘genel af’ gündemine ilişkin ise "Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz." dedi. “Af doğru sonuçlar vermiyor” diye ekledi.

Güler, anadille ilgili olarak da “Yeni anayasa düzleminde gündemimizde yok” dedi.

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Güler
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