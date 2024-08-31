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Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 16:14
 ~ Son Güncelleme: 31 Ağustos 2024 16:34
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AKP’li Zengin’den Kayserilioğlu açıklaması: Bence bir ceza yaptırımı olacak

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dilruba Kayserilioğlu'na ilişkin açıklama yaptı: "'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP’li Zengin’den Kayserilioğlu açıklaması: Bence bir ceza yaptırımı olacak

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir’de sokak röportajında Instagram’ın erişime engellenmesini eleştirdiği için gözaltına alınıp tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Önceki gün (29 Ağustos) tahliye edilen Kayserilioğlu, serbest bırakıldıktan sonra "Söylediklerimin arkasındayım. Bu ilk değil son da olamayacak. Ama dileğim son olması. Benden çok daha farklı şeyler yapıp, çok daha ağırlarını yapan ve serbest olan kişiler olduğunu biliyorum. İlk değilim son olmak isterim" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Zengin, Kayserilioğlu'nun bu açıklamalarına CNN Türk canlı yayınında yanıt verdi ve şunları söyledi:

"Olayın iki boyutu var. Birisi hukuki, diğeri siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması. Açıklamaları cahilce, sorumsuz... Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca... 'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak."

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İlk duruşma 3 Eylül'de

Kayserilioğlu, verdiği röportajda, “21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi kullanır" demişti.

Kayserilioğlu'nun bu sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı.

Kayserilioğlu, hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)” suçlamasıyla iddianame hazırlandı ve bir yıldan üç yıla kadar hapsi isteniyor.

Kayserioğlu'nun ilk duruşması 3 Eylül'de görülecek.

(RT)

ifade özgürlüğü Dilruba Kayserilioğlu
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