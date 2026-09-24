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YT: Yayın Tarihi: 24.09.2026 11:16 24 Eylül 2026 11:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.09.2026 11:34 24 Eylül 2026 11:34
Okuma Okuma:  1 dakika

AKP’li ve MHP'li eski belediye başkanları gözaltına alındı

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada eski AKP'li ve MHP'li belediye başkanları gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP’li ve MHP'li eski belediye başkanları gözaltına alındı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

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36 kişi hakkında gözaltı kararı

AKP eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 36 kişiye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz’ın da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alındı.

1 kişinin cezaevinde bulunduğu, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
AKP MHP belediye yolsuzluk
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