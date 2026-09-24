AKP’li ve MHP'li eski belediye başkanları gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

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36 kişi hakkında gözaltı kararı

AKP eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 36 kişiye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz’ın da aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alındı.

1 kişinin cezaevinde bulunduğu, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

(FY)