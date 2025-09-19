ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 08:59
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 13:40
1 dk Okuma

AKP’li Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Sungur "yolsuzluk" iddiası ile gözaltına alındı

Gözaltına ilişkin resmi bir gerekçe henüz açıklanmazken, Yahşihan Belediyesi yöneticileri Başkan Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP’li Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Sungur "yolsuzluk" iddiası ile gözaltına alındı
Fotoğraf: yahsihan

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı öne sürüldü.

Gözaltına ilişkin resmi bir gerekçe henüz açıklanmazken, Yahşihan Belediyesi yöneticileri Başkan Sungur’un gözaltına alındığını doğruladı.

AKP: Disipline sevk edildi

AKP'den Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un gözaltına alınması hakkında açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

“Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir.”

(EMK)

AKP Ahmet Sungur
