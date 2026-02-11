ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 11.02.2026 17:00
 SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 08:16
Okuma Okuma:  3 dakika

TBMM’DE ‘AKIN GÜRLEK’ GERGİNLİĞİ

AKP’li Gökçek’ten CHP’li Tanal’a yumruklu saldırı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemini sırasında AKP’li milletvekilleri kürsü etrafında çember oluştururken, muhalefet sıralarından Anayasa kitapçığı fırlatıldı. CHP’li milletvekilleri, Gürlek’in yemin sürecinin usule uygun yürütülmediğini savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AKP’li Gökçek’ten CHP’li Tanal’a yumruklu saldırı
*AKP’li vekiller, Akın Gürlek’in yemini sırasında kürsü etrafında çember oluşturdu. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni sırasında CHP ve AKP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Meclis’te yaşananları canlı yayında şöyle aktardı:

“Akın Gürlek yemin etmek için kürsüye geldiği sırada Meclis Genel Kurulu’nda uzun süre unutulmayacak görüntüler yaşandı. Zaten bir eylem olması bekleniyordu. Atanan bakanların gelmesiyle birlikte gerilim arttı. İlk olarak CHP’li Murat Emir söz aldı ve Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Akın Gürlek’in hala Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu söyledi. AK Partili Abdulhamit Gül de anayasaya aykırı bir durumun olmadığının alını çizdi. Söz düellosu yaşanıyordu. Sonrasında tansiyon yükseldi. Ne zaman? Bekir Bozdağ Akın Gürlek’i yemin etmesi için çağırdığında. Sonrasında CHP’li vekiller kürsüye çıktı, biz buna kürsü işgali kelimesini kullanıyoruz. Kürsüyü işgal ettiler Akın Gürlek’in yemin edememesi için. AK Partili vekiller CHP’li vekillere karşılık verince bir anda yumruklar konuşmaya başladı. Ayakkabısını çıkaran vekiller de oldu. Genel Kurul’da zeminin zarar gördüğünü de ifade edebiliriz.”

Gökçek’ten Tanal’a yumruklu saldırı

Kürsü önündeki arbede sırasında AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal’a yumruk attı.

Yumruklu saldırı sonrası burnu kanayan Tanal’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı.

Arbede sonrası Gürlek ve Çiftçi, AKP milletvekillerinin kürsü etrafında oluşturduğu çember eşliğinde yemin etti.

Gürlek’in yemini sırasında muhalefet sıralarından Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Törenin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

*AKP’li vekiller, Mustafa Çiftçi’nin yemini sırasında da kürsü etrafında çember oluşturdu. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

CHP’li Emir: Yemin geçersiz

TBMM’de yaşanan gerginliğin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emir, Akın Gürlek’in usule uygun şekilde çağrılmadan kürsüye geldiğini ve yemin sürecinin prosedürlere uygun gerçekleşmediğini savunarak, yapılan yeminin geçersiz olduğunu söyledi.

Emir, törenin gerekli şartlar sağlanmadan gerçekleştirildiğini öne sürerek, bu nedenle Adalet Bakanlığı görevinin hukuken tamamlanmadığını öne sürdü. Ayrıca Gürlek’in geçmiş görevlerine yönelik eleştirilerde bulunan Emir, söz konusu atamanın demokrasi ve hukuk açısından yanlış olduğunu savundu.

CHP olarak, Anayasa’ya uygun şekilde yapılan bakan yemin törenlerine bugüne kadar katıldıklarını belirten Emir, mevcut sürecin bu çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

(VC)

