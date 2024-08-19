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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 16:18
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 17:24
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AKP’li Faruk Çelik’e Arhavi’de maden protestosu: Vaminon*

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi’de “Halkla Buluşma” toplantısında maden arama faaliyetleriyle ilgili sorulara yanıt vermeyince yurttaşlardan tepki gördü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP’li Faruk Çelik’e Arhavi’de maden protestosu: Vaminon*
Fotoğraf: Arhavi Belediyesi

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, dün (18 Ağustos) Artvin’in Arhavi ilçesinde düzenlenen “Halkla Buluşma” toplantısında, madencilik faaliyetlerine karşı endişelerini dile getiren yurttaşların sorularıyla karşı karşıya kaldı. 

Arhavi Maden İstemiyor Platformu’nun aktardığına göre, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim’in dört buçuk aylık belediye icraatlarını anlattığı toplantıda, söz alan ilk yurttaş, Faruk Çelik’e bölgedeki madencilik faaliyetleriyle ilgili şu soruyu yöneltti:

"Maden deniyor, herkes bundan mustarip, buraya bizden olmayan siyasi partiler, gruplar da geldi, bu konuyu açıklığa kavuşturur musunuz?" 

Faruk Çelik ise, soruya yanıt vermekten kaçınarak, “Burada Arhavi Belediyesi’nin performansını konuşmaya geldik. Maden konusunun yeri değil. Siz önce belediyeyle ilgili sorularınızı sorun, ben daha sonra diğer konularla ilgili sorularınızı yanıtlayacağım,” dedi.

Faruk Çelik’in yanıtından sonra Arhavililer, “Arhavi Maden İstemiyor / Vaminon” yazılı dövizleri kaldırarak milletvekilini ve belediye başkanını protesto etti.

“İsyan etmeye geldiyseniz…”

Çelik, Arhavililere “Buraya bilgi almaya geldiyseniz sorularınızı cevaplamaya hazırım. Ama isyan etmeye, bu toplantıyı sabote etmeye geldiyseniz buna hazır değilim,” dedi.

Köylerinde maden arama çalışmaları başlayacağı için endişe duyan Arhavililer, milletvekilinden net bir açıklama beklese de Faruk Çelik, yurttaşlara perşembe günü Artvin’de yapılacak teknik bilgilendirme toplantısını beklemeleri gerektiğini söyleyip, toplantıyı sona erdirdi.

Toplantının ardından Arhavililer, yaşam alanlarının korunması adına verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Arhavi’nin dokuz, Hopa’nın ise bir köyünü kapsayan 1930 hektarlık alanın maden arama ihalesini 27 Temmuz 2024’te Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. kazandı.

Rize’nin İkizdere ilçesinin Eşkencedere Vadisi'ni taş ocağıyla talan eden Cengiz Holding, Karadeniz Sahil Yolu'nun bir kısmı, Trabzon ve Artvin'de baraj, Murgul'da maden ihaleleri, denize dolgu yapma usulüyle inşa ettiği Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanları gibi birçok ekolojik yıkıma imza atmıştı.

* Lazca “İstemiyorum” anlamına gelen kelime. (TY)

artvin arhavi maden ocağı Faruk Çelik maden aramalarına karşı protesto cengiz holding Eti Bakır A.Ş.
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