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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 10:27
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 10:34
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AKP’li eski vekilden Arvas’a: Van halkının seçimine saygı duy

AKP eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, Van'ın seçilmiş Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine geçirilmek istenen AKP'li Arvas'a seslendi: "Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydan’dan yana kullanmıştır. Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermektir. Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP’li eski vekilden Arvas’a: Van halkının seçimine saygı duy

AKP, 23. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, yüzde 55,48 ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınması ve mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Mazbata başvurusu yapan AKP'li Arvas'a, “Van halkının iradesine saygı duyması gerektiğini” söyleyen Özbek, şöyle dedi:

"Kardeşim @ArvasAbdulahat

Milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar.
Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: ‘milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız.

Ak Parti olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydan’dan yana kullanmıştır. Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır. Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim."

(RT)

Van Büyükşehir Belediyesi abdullah zeydan
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