"AKP’li eski belediye başkanı Gültak ve ekibi belediye şirketinden de aylık maaş almış"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, Mersin’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buluşmada Bozan, Akdeniz Belediye’sinin önceki dönem başkanı Mustafa Gültak ve kadrosunun belediye şirketinden ikinci maaşı aldığını açıkladı. Bozan, “Akdeniz Belediyesi eski Başkanı Gültak, belediye şirketlerinden birinden başkanlık maaşının dışında her ay 33 bin 800 lira maaş almış. Yönetim kurulu üyesi olarak maaş almış. Bu vicdansızlıktır” dedi.

Akdeniz eski belediye başkanı Mustafa Gültak ve ekibi, belediyenin şirketlerinden her ay düzenli ikinci bir maaş almaktan çekinmemişler. Akdeniz’de hiçbir zaman unutulmayacak kötülüklere imza attılar.#Mersin pic.twitter.com/nZ2zu1LtSw — Ali Bozan (@avalibozan) May 11, 2024

Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atanması ihtimaline dair söylemlere karşı yanıt veren DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da, “Atı alan Üsküdar’ı geçti dönemi bitti” ifadesini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, Mersin’de bulunan basın mensupları ile buluştu. Bozan ve Koca, programda gazetecilerin sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Koca: Suç duyurusunda bulunacağım

Koca, annesine dair asılsız gündeme dair de; “2016’da vefat eden annemi de işin içine soktukları kirli bir kara propaganda yürütülüyor. Buna ilişkin Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız. Tazminat davasından gelen ücreti de sokak hayvanlarına bağışlayacağım” dedi.

Akdeniz Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibinin tahribatlarına dair yapılan değerlendirmelerde Milletvekili Ali Bozan, yeni bir açıklamada bulundu.

Bozan, “Geçmiş dönemden ortaya çıkan kimi rakamlar, kimi kişilere ödenen maaşlar ücretler vicdan yaralayıcı. Akdeniz Belediyesi’nin 2 şirketi var. Şirketlerinden birinde 10, diğerinde 6 kişi yönetim kurulu üyesi adı altında maaş alıyor. Bu kişilerden Akdeniz eski Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye şirketlerinden birinden başkanlık maaşının dışında her ay 33 bin 800 lira maaş almış. Yönetim kurulu üyesi olarak maaş almış. Bu vicdansızlıktır” diye konuştu.

(EMK)