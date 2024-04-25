AKP’li eski başkanın ‘borçsuz’ dediği Muş Belediyesi’nin 890 milyon borcu çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart yerel seçimlerin yüzde 42.88 oranla kazandığı Muş Belediyesi’ne dair güncel borç durumunu açıkladı.

AKP’li Feyat Asya'nın borçsuz bıraktığını iddia ettiği belediyenin 890 milyon 269 bin 273 TL borcu çıktı.

MA'nın haberine göre, Muş Belediyesi eski Başkanı AKP’li Asya, “Devraldığımız belediyeyi bugün itibariyle hiçbir kurum, kamu, banka ve esnafa tek kuruş borç bırakmadan bırakmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İller bankasından gelen kaynaklarımızı kamu yararına bu halkın yararına kullanmış olmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz” demişti.

Ancak DEM Partili eş başkanlar, yaptıkları incelemenin sonunda belediyenin 890 milyonu aşkın borcunun olduğunu söyledi.

Muş Belediyesi'nin borç çeşitleri şu şekilde:

Atık Su Arıtma Tesisi Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Jıca) Kredisi 331 milyon 85 bin 101,

İller Bankası kredisi 246 milyon 955 bin,

Yapılandırılmış SGK borcu 12 milyon 878 bin 648,

Belediye şirketine personel maaş ve araç kiralama borcu 34 milyon 488 bin 656,

Kadrolu ve memur maaşı ödemesi 9 milyon 878 bin,

İcra borçları 18 milyon 752 bin 650,

İçme suyu arıtma ve isale hattı 218 milyon 576 bin,

Temizlik ihaleleri (çöp araçları) borcu 12 milyon 102 bin TL ,

Piyasa borçları 1 milyon 442 bin 611,

Diğer borçlar 4 milyon 110 bin 583 olmak üzere 890 milyon 269 bin TL borcu bulunuyor.

(RT)