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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2025 13:22
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2025 13:26
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AKP’li Elitaş’a göre Özel ve İmamoğlu mağdur olmak istiyor

Elitaş, CHP’nin erken seçim talebine ilişkin olarak, “Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip seçimlerin öne alınmasına onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim yapılması mümkündür” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP’li Elitaş’a göre Özel ve İmamoğlu mağdur olmak istiyor
Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) erken seçim taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanal 7 canlı yayınına katılan Elitaş, seçimlerin normal tarihinin 2028 olduğunu hatırlatarak, hava koşulları nedeniyle 2027’nin Ekim veya Kasım aylarında yapılabileceğini belirtti.

Elitaş, CHP’nin erken seçim talebine ilişkin olarak, “Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip seçimlerin öne alınmasına onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim yapılması mümkündür” dedi.

Elitaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da yargıya ilişkin açıklamaları nedeniyle eleştirdi.

“CHP Genel Başkanı ve İBB Başkanı, kendileri hakkında dava açılabilmesi için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Yargı mensuplarına hakaret ederek ‘Acaba bir dava mağduru olabilir miyim?’ diye plan yapıyorlar. Hakaret yoluyla mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

CHP'nin erken seçim çağrılarından bazıları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde erken seçim çağrılarını yoğunlaştırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mevcut ekonomik zorluklar ve siyasi baskıları gerekçe göstererek, erken seçim talebini sık sık dile getirmektedir. Özel, "Geçim yoksa, seçim var" ifadeleriyle hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Parti içindeki diğer isimler de erken seçim konusundaki görüşlerini paylaşmaktadır. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidar çevrelerinde Ağustos ayının son haftasında bir seçim yapılabileceğinin konuşulduğunu belirtti. Başarır, "Sarayın çevresinde konuşulan, pek duyulmayan bir konu var: Ağustos'un son haftasında belki bir seçim düşünülebilir diyorlar" dedi.

CHP, olası bir erken seçime hazırlık kapsamında cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içi ön seçim yapma kararı aldı. Bu süreçte, 1,6 milyon parti üyesinin katılımıyla adayın belirleneceği açıklanmıştır. Ön seçim tarihi olarak 23 Mart 2025 belirlendi.

Parti içindeki bazı isimler, aday belirleme sürecine ilişkin farklı görüşler dile getirmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aday belirlemek için henüz erken olduğunu ve önceliğin yoksullukla mücadele olması gerektiğini söyledi. Yavaş, parti içi ön seçime katılmayacağını açıkladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erken seçim özgür özel AKP güncel siyaset
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