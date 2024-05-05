AKP’li Bölünmez’in tüneli nedeniyle köy susuz kaldı

Şırnak’ta birçok kömür ocağının işletmesini yapan AKP 22. Dönem Mardin Milletvekili ve iş insanı Süleyman Bölünmez’e ait Bölünmez Enerji şirketi, son bir yıldır Cudi Dağı’nda tünel çalışması yapıyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, tünel açmak için patlatılan dinamitler çevreye zarar verirken, tünel çalışmasının hemen yanında bulunan merkeze bağlı Avgamasya köyünde ciddi bir zarar oluştu. Tünel için patlatılan dinamitler, köylülerin evlerinde çatlaklara neden oldu.

Köylülerin itirazlarına rağmen tünel köyün altından geçirilirken, köylülerin kendi imkanlarıyla yıllar önce yaptıkları su kuyuları da çalışma sırasında patladı. Bir aydan fazladır susuz kalan köy halkı, su ihtiyacını tankerlerle köye su taşıyarak karşılıyor.

"Sularımızı kestiler, ekinler kurudu"

Avgamasya köyü sakinlerinden İbrahim Sultan, AKP’li Bölünmez'in köyün altından geçirdiği tünelden kaynaklı su kuyularının patladığını ifade etti.

Sultan, Ramazan Bayramı’ndan önce tünel çalışması sırasından su kuyularının zarar görmesi nedeniyle suların kesildiğini belirterek, “2017 yılında Şırnak'tan buraya geldik. Suyumuz azdı, hat çekildi. Kendi imkanlarımızla su kuyuları açtık. Daha sonra sebze ve meyve ektik. Bu son seçimde bir hattan su aldık. Haftada bir gün ya da üç günde bir sular akıyordu. Bununla idare ediyorduk. İhtiyaçlarımızı bu şekilde karşılıyorduk. Ancak bayramdan 5 gün önce Süleyman Bölünmez ve Şırnak'ın zenginleri köyün altında tünel çalışması başlattı. Sularımızı kestiler, o günden beridir sularımız akmıyor. Ektiğimiz sebze ve meyveler kuru” dedi.

"Tüneli kapatacağız"

“Ben şimdi gidip Bölünmez'in bir ağacını kessem bana 20 yıl hapis cezası keserler” sözleriyle uygulamalara tepki gösteren Sultan, “Ancak Bölünmez, bizim 500 ağacımızın kurumasına neden oluyor ve bu sorun olmuyor. Köylüler olarak toplandık ve kendisine itirazlarımızı yaptık. Bölünmez bize, 'sizin için yapabileceğim bir şey yok' dedi. Ona, 3 gün mühlet verdik. Eğer bu 3 gün içinde sularımız akmazsa tüneli kapatacağız. Çünkü su olmadan biz yaşayamayız” ifadelerinden bulundu.

"Su olmadığı için ekim yapamadık"

Köy sakinlerinden Heybet Güngen ise, su sorunu nedeniyle sebze ve meyve ekemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir aydır sularımızı kesik. Bu tüneli köyümüzün altından geçirenler suyumuzu kesti. Su olmadan tarlalarımızı sulayamıyoruz ve bu su sorununu çözülmesini istiyoruz. Su olmadığı için sebze ve meyve ekimi yapamadık."

Gülizar Sultan da, “Su yok, hiçbir şey yapamıyoruz. Su yoksa biz burada ne yapacağız?" diye sordu.

Köy sakinlerinden Fatma Üstün, su kuyularının patlatmasına tepki göstererek, su sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi.

Üstün, "Bahar mevsimi ama su yok. Kuyularımız yüz metre derinlikte ama tünel ile birlikte yok ettiler" dedi.

Su ihtiyacını tankerlerle taşınan sular ile yaptıklarını aktaran Hatice Küçük ise, "Su kuyularımız kesildi. Tankerlerle su taşıyarak daha ne kadar idare edeceğiz? Su olmazsa köyün hiçbir anlamı yok. Bütün itirazımıza rağmen tüneli yapıp suyumuzu kestiler" tepkisinde bulundu.

(AD)