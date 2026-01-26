AKP’li belediye başkanının yolsuzluk davası 29 Ocak’ta başlıyor

AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un yönettiği Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dava süreci başlıyor. Savcılığın hazırladığı iddianameyi mahkeme kabul etti; ilk duruşma 29 Ocak’ta Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Eylül 2025’te yürüttüğü soruşturma kapsamında Yahşihan Belediyesi’ne operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu altı kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, Sungur ile birlikte dört kişiyi tutukladı; bir kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Savcılık 11 kişi hakkında ceza istedi

BirGün'ün haberine göre, Savcılık, hazırladığı iddianamede beşi tutuklu toplam 11 sanık hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçundan ceza talep etti. İddianame, kamu görevlilerinin nüfuzlarını kullanarak zorla maddi menfaat sağlamaya çalıştıklarını ortaya koydu.

İddianamede Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ve Zeki Çelik sanık olarak yer aldı. Mahkeme, duruşmaların 29 Ocak’ta başlayıp 30 Ocak’ta devam etmesine karar verdi.

29 milyon TL’lik yolsuzluk iddiası

Savcılık, iddianamede yolsuzluğun boyutunu 29 milyon 46 bin TL olarak açıkladı. Savcılığa göre Ahmet Sungur, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek bu tutarı irtikap yoluyla elde etti ve parayı kendi aralarında paylaştı.

Savcılık, şüpheliler arasındaki karmaşık mali ilişkiler nedeniyle kimin ne kadar pay aldığını net olarak belirleyemediğini, ancak bu durumun suçun işlendiği gerçeğini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

