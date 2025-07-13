AKP’den 'ittifak' açıklaması: "Konuşmadaki çerçeve, sürecin yürütülmesiyle ilgili"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisini 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın düzenlendiği Kızılcahamam ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik; PKK’nin silah yakma töreni, kurulması planlanan Meclis Komisyonu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile DEM Parti TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ın ‘ittifak’ açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

AKP Sözcüsü Çelik'ten 'silah bırakma' açıklaması: Kritik bir eşik geçilmiştir

“Süreç, bölge için de bir model oluşturacak”

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “Silahların imhası ve teslim edilme sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekiyor,” diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK’nın bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını teslim etmesi, bütün illegal, ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla terörün tamamen ortadan kalkması Terörsüz Türkiye tablosunun ortaya çıkması, bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye’nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade etmişti. Bu çerçevede sürecin bölgedeki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Sünniler, Şiiler, bütün mezhep grupları arasında doğuracağı atmosferin, işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından takdir ediliyor. Bu süreçte Irak makamlarının ilgisi ve desteği oldu. Hem merkezi yönetime hem de Kuzey Irak’taki yönetime teşekkürlerimizi iletiyoruz. Suriye’den, Azerbaycan’dan verilen destekler ilk destekler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün çizdiği çerçevede, bütün bu süreci bundan sonrasında kesintisiz bir biçimde hep beraber sürdüreceğiz.”

CASENE SEREMONİSİNDEN NOTLAR PKK'nin ‘silahlara veda’sı neyin sonu, neyin başlangıcı?

“Meseleleri tıkanma noktasına götüren bir yaklaşım var”

Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü konuşmasının ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, ‘Bu ittifak süreç ittifakıdır, başka bir ittifak olarak algılanmamalı’ dedi, değerlendirmeniz nedir?” sorusu üzerine, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye’ye dönük eleştirileri zikrederken ‘Bazıları, esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar. Çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar’ dedi. Bunun çift taraflı istismarı vardır. Birincisi terörün varlığından ve terörün desteklenmesinden nemalananlar vardır. Bir de ‘terör bitsin’ cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından devletin meşru egemenlik alanı ve hukuk sistemi içerisinde yürütülen her süreci bile haksız ve hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, meseleleri sürekli tıkanma noktasına götürmeye çalışan bir yaklaşım vardır.

Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: AKP-MHP-DEM olarak beraber yürümeye karar verdik

Konuşmanın çerçevesi ‘Terörsüz Türkiye’ süreci

“Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin bu şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıyla bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve bu şekilde buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan ve başka iktidar alanları oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti. Onların bu istismarları söz konusu olsa bile Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, arkasından DEM Parti’nin çeşitli partileri ziyaret ederek yürüttüğü istişare sürecinin bundan sonrasında da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasındaki çerçeve de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesi ile ilgili bir çerçeve.”

Buldan: Yanlış bir yere çekilmesin, bu süreç ittifakıdır

Erdoğan, dün (12 Temmuz) partisinin Ankara Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “AKP-MHP-DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre, Allah’ın izniyle biz bu engelleri aşarız,” demişti.

“Komisyon yakın zamanda kurulacak”

Meclis Komisyonu’nun kurulmasına ilişkin konunun Meclis Başkanı’nın takdirinde olduğunu ve bu komisyonun yakın zamanda kurulacağını belirten Çelik, esas konunun PKK’nin feshi ve silahların teslimi sürecinde komisyonun dayanak oluşturması, TBMM’nin de bir göz olarak devreye girmesi olduğunu söyledi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan: Kurulacak komisyon 'özel yetkili' olmalı

AKP Sözcüsü Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sürecin birçok kısmını dünyadaki pek çok örnekle mukayese ediyorlar. Bu mukayeselere baktığınızda bunlar birbirini direkt karşılamıyor. Bu süreçte herhangi bir üçüncü göz yoktur. Dünyadaki pek çok süreçte bir başka ülke üçüncü göz olarak devreye girmiştir. Burada herhangi bir üçüncü göz yoktur. Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatının kurduğu doğrulama mekanizması çerçevesinde bütün süreç takip edilecektir. Meclis, ihtiyaç duyulan düzenlemelerle ve tartışmalarla ilgili olarak bir göz olarak devreye girmiş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde herkes şu anda görevinin başında ve olayı takip ediyor.”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesinden taviz verilmeyeceğini” ve sürecin “herhangi bir şekilde bir al ver, müzakere, pazarlık süreci olmadığını” vurguladı.

(VC)