HABER
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 17:02
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 17:10
AKP’den İmralı kararı: Olumlu oy kullanacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, İmralı ziyaretine destek sinyali vererek “Olumlu bakıyoruz” açıklamasında bulundu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AKP’den İmralı kararı: Olumlu oy kullanacağız

TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı oylamasından önce AK Parti grubu kapalı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Güler İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.

Komisyonun AKP’li üyeleri partinin grup başkanı Abdullah Güler başkanlığında Meclis'te toplandı. Komisyon'un Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında İmralı'da Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine dair kararın tartışılacağı toplantı basına kapalı yapıldı.

Toplantı sonrası konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Parti olarak, Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz. Oylama olursa olumlu oy kullanacağız" dedi.

(AB)

İstanbul
Abdullah Güler Abdullah Öcalan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
