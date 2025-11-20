AKP’den İmralı kararı: Olumlu oy kullanacağız

TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı oylamasından önce AK Parti grubu kapalı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Güler İmralı'ya ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.

Komisyonun AKP’li üyeleri partinin grup başkanı Abdullah Güler başkanlığında Meclis'te toplandı. Komisyon'un Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında İmralı'da Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine dair kararın tartışılacağı toplantı basına kapalı yapıldı.

Toplantı sonrası konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Parti olarak, Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz. Oylama olursa olumlu oy kullanacağız" dedi.

(AB)