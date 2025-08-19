AKP'ye geçen Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Geçtiğimiz günlerde AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçede Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne sürdü.

CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP’ye katıldı

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozeti, 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılmıştı. Daha önce CHP'den milletvekilliği yapan, belediye başkanı olarak seçilen Çerçioğlu'nun iktidar partisine geçişi tepkilere neden olmuştu.

(AB)