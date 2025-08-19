ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 12:07
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 12:19
1 dk Okuma

AKP'ye geçen Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Çerçioğlu, suç duyurusu dilekçesinde Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

AKP'ye geçen Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Fotoğraf: AA

Geçtiğimiz günlerde AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçede Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne sürdü.

CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP’ye katıldı
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu AKP’ye katıldı
14 Ağustos 2025

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozeti, 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılmıştı. Daha önce CHP'den milletvekilliği yapan, belediye başkanı olarak seçilen Çerçioğlu'nun iktidar partisine geçişi tepkilere neden olmuştu.

(AB)

