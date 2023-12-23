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Yayın Tarihi: 23 Aralık 2023 14:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2023 14:04
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AKP ve MHP yerel seçimde 59 ilde “işbirliği” yapacak

AKP ile MHP, yerel seçimde iş birliği konusunda anlaşma sağladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 59 kentte ortak aday çıkarılacağını, 22 ilde ise iki partinin kendi adaylarıyla seçime katılacağı açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP ve MHP yerel seçimde 59 ilde “işbirliği” yapacak
*Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP ve MHP heyetlerinin yerel seçimlere ilişkin yaptıkları görüşmenin ardından (22 Aralık) partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Yıldız, AKP ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim’de başlayan sürecin 13. toplantı ile nihayete erdiğini söyledi.

Görüşmelerin “tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü” söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."

(RT)

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