AKP ve MHP'lilerin de yüzde 60'tan fazlası "Ekonomi kötü yönetiliyor" dedi

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı" Temmuz ayı yoklaması sonuçlarını paylaşan, kuruluşun sahibi ve yöneticisi Prof. Özer Sencar, "Cumhur İttifak’ı seçmenleri dahil tüm toplum ekonominin iyi yönetilmediği konusunda ittifak etmiş görünüyor." dedi.

Yüzde 81,3 ekonominin

kötü yönetildiğini düşünüyor

12-16 Temmuz arasında toplam 28 ilde toplam 1699 kişiyle gerçekleştirilen yoklamaya göre "son zamanlarda ekonominin iyi mi kötü mü yönetildiği" sorusunu yanıtlayanların yüzde 81,3'ü ekonominin kötü yönetildiği konusunda birleşiyor.

CHP'lilerin yüzde 95,1'i ve DEM Partililerin yüzde 95,3'ü beklenebileceği gibi ekonominin kötü yönetildiğini söylerlerken, sokak röportajlarında her zaman ekonominin "çok iyi" olduğunu iddia eden AKP'li ve MHP'li seçmen topluluğunun görüşlerinde büyük bir kırılma gerçekleştiği görülüyor.

AKP'lilerin yüzde 63,1'i ve

MHP'lilerin yüzde 67,6'sı da

"ekonomi kötü yönetiliyor" diyor

Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenler yalnızca AKP'lilerin yüzde 32,8'i ve MHP'lilerin yüzde 26,9'u. AKP ve MHP'lilerin çoğunluğu da artık gayrimemnunlar kitlesinin içinde.

Sonuçları Sencar'ın konuyla ilgili paylaşımının altında yorumlayanlar "Bütün anketlerde her şeyden memnuniyetlerini belirtenlerin oranı[nın] hep yüzde 30 ila 35 arasında" olmasını, bu oranın "ülkenin kanını emen AKP ve MHP'nin yeni oluşan elitlerinin ortalaması[nın] işaret[i]" olarak değerlendiriyor.

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı" yoklamasının Özer Sencar tarafından paylaşılan sonuçları

(AEK)