AKP Üsküdar'da neden kaybetti?

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'daki 39 ilçenin 26’sında birinci parti olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sadece 13 ilçede seçimi önde tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimini de kazanan CHP oldu. CHP'nin adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 51.14'ünü alırken, rakibi AKP'li Murat Kurum yüzde 39.59'da kaldı.

İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

İstanbul'da daha önce AKP'de olan 11 ilçe CHP’ye geçti. Yönetimi değişen belediyeler arasında Üsküdar da yer alıyor.

Üsküdar’da CHP’li Sinem Dedetaş, 2014'ten bu yana ilçeyi yöneten ve 2024'te tekrar aday olan AKP’li Hilmi Türkmen'i yüzde 7.5'in üzerinde bir oy farkıyla geçti. Dedetaş, 157 bin 605 oy/yüzde 49.9 oy oranına ulaşırken, Türkmen 133 bin 814 oyla yüzde 42.37’de kaldı.

AKP’nin Kuruluşundan Bu Yana İstanbul’da Yerel Seçimler

Üsküdar'da mikrofon uzattığımız yurttaşların çoğunun kararını etkileyen sebeplerin başında artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı geliyor. Öne çıkan grup ise emekli yurttaşlar oldu.

bianet'e konuşan emekli bir yurttaş, "Seçim sonuçları iyi oldu. Herkesin bundan bir ders çıkartması lazım. Ben emekliyim, 10 bin lira ile nasıl geçineceğim?" dedi.

Yerel seçimlerde AKP adaylarını desteklediğini söyleyen yurttaş ise "Beklediğim sonuç bu değildi ama güzel bir ders aldı herkes diye düşünüyorum. AK Parti'nin burada bir derse ihtiyacı vardı" dedi.

AKP'nin kurulduğu 2002 yılından bu yana girdiği yerel seçimlerin hepsinde Üsküdar'da birinci parti olmuştu. 2019 - AKP %48.25 ; CHP %45.48

- AKP ; CHP 2014 - AKP %45.6 ; CHP %43.1

- AKP ; CHP 2009 - AKP %37.9 ; CHP %29.3

- AKP ; CHP 2004 - AKP %43.8; CHP %23.9

(AD)