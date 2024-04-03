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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 09:59
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 13:21
2 dk Okuma

AKP Üsküdar'da neden kaybetti?

Üsküdar'da yurttaşlar, "AKP'nin burada bir derse ihtiyacı vardı" diyor.

Ali Dinç

Gonca Deniz Yılmaz
Ali Dinç

Ali Dinç
Gonca Deniz Yılmaz

Gonca Deniz Yılmaz

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul'daki 39 ilçenin 26’sında birinci parti olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) sadece 13 ilçede seçimi önde tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimini de kazanan CHP oldu. CHP'nin adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 51.14'ünü alırken, rakibi AKP'li Murat Kurum yüzde 39.59'da kaldı. 

İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları
İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları
31 Mart 2024

İstanbul'da daha önce AKP'de olan 11 ilçe CHP’ye geçti. Yönetimi değişen belediyeler arasında Üsküdar da yer alıyor.

Üsküdar’da CHP’li Sinem Dedetaş, 2014'ten bu yana ilçeyi yöneten ve 2024'te tekrar aday olan AKP’li Hilmi Türkmen'i yüzde 7.5'in üzerinde bir oy farkıyla geçti. Dedetaş, 157 bin 605 oy/yüzde 49.9 oy oranına ulaşırken, Türkmen 133 bin 814 oyla yüzde 42.37’de kaldı.

AKP’nin Kuruluşundan Bu Yana İstanbul’da Yerel Seçimler
AKP’nin Kuruluşundan Bu Yana İstanbul’da Yerel Seçimler
21 Mart 2019

Üsküdar'da mikrofon uzattığımız yurttaşların çoğunun kararını etkileyen sebeplerin başında artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı geliyor. Öne çıkan grup ise emekli yurttaşlar oldu.

bianet'e konuşan emekli bir yurttaş, "Seçim sonuçları iyi oldu. Herkesin bundan bir ders çıkartması lazım. Ben emekliyim, 10 bin lira ile nasıl geçineceğim?" dedi.

Yerel seçimlerde AKP adaylarını desteklediğini söyleyen yurttaş ise "Beklediğim sonuç bu değildi ama güzel bir ders aldı herkes diye düşünüyorum. AK Parti'nin burada bir derse ihtiyacı vardı" dedi.

AKP'nin kurulduğu 2002 yılından bu yana girdiği yerel seçimlerin hepsinde Üsküdar'da birinci parti olmuştu.

  • 2019 - AKP %48.25; CHP %45.48
  • 2014 - AKP %45.6; CHP %43.1
  • 2009 - AKP %37.9; CHP %29.3
  • 2004 - AKP %43.8; CHP %23.9 

(AD)

Üsküdar Seçim 2024 Sinem Dedetaş ekrem imamoğlu üsküdar belediyesi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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Gonca Deniz Yılmaz
Gonca Deniz Yılmaz
tüm yazıları

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun. Mart 2024 stajyeri. 

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