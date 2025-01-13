AKP tren, köprü ve otoyollara asgari ücretten daha yüksek zam yaptı

Asgari ücretliye yüzde 30, emekliye yüzde 15 zam yapan AKP hükümeti köprü ve otoyollara yüzde 15 ile yüzde 100 arasında değişen zam yaptı.

Zam, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve yap-işlet-devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprüleri kapsıyor.

Köprü/Otoyol Adı Eski Ücret Yeni Ücret Artış Oranı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 33 TL 47 TL %42 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL 47 TL %42 Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL 80 TL %15 Osmangazi Köprüsü 555 TL 795 TL %42.3 1915 Çanakkale Köprüsü 585 TL 790 TL %35 İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu 187 TL – – İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi dahil) 1.370 TL – – Ankara-Niğde Otoyolu 295 TL 590 TL %100

*Fiyatlar birinci sınıf olarak tabir edilen otomobilleri kapsamaktadır.

Son bir yıl içinde içinde araç geçiş ücretlerine yapılan toplam zam oranı Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 288'i, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 300'ü, Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 318'i, Avrasya Tüneli'nde yüzde 325'i, Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 453'ü buldu.

Bir zam da raylı taşımaya

Öte yandan bir zam haberi de raylı sistemlerinden geldi. TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerine yüzde 39 ile yüzde 44 zam yaptı. Yeni tarifeye göre;

Ankara-İstanbul 540 liradan 780 TL'ye,

Ankara - Konya 250 liradan 360 TL'ye,

Ankara - Eskişehir 280 liradan 390 TL'ye yükseldi.

TCDD, zam oranının enflasyonun altında kaldığını belirterek yolculuğun halen ekonomik olduğunu savundu.“Yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya devam edeceğiz” dedi. TCDD, altı ay önce de YHT biletlerine yüzde 25,6 zam yapmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak'ta yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklamıştı.

Otoyol ve köprü ücretlerine son üç ayda ikinci büyük zam

(HA)