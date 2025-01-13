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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2025 11:53
3 dk Okuma

AKP tren, köprü ve otoyollara asgari ücretten daha yüksek zam yaptı

Köprü ve otoyollarda en düşük zam yüzde 15 ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, en yüksek zam ise yüzde 100 ile Ankara-Niğde Otoyolu'nda. Tren biletleri de ortalama yüzde 44 zamlandı. TCDD altı ay önce zam yapmamış gibi zammın enflasyon düşük olduğunu savundu. Halen ekonomik hizmet verdiğini iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP tren, köprü ve otoyollara asgari ücretten daha yüksek zam yaptı

Asgari ücretliye yüzde 30, emekliye yüzde 15 zam yapan AKP hükümeti köprü ve otoyollara yüzde 15 ile yüzde 100 arasında değişen zam yaptı.

Zam, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve yap-işlet-devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprüleri kapsıyor.

Köprü/Otoyol AdıEski ÜcretYeni ÜcretArtış Oranı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü33 TL47 TL%42
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü33 TL47 TL%42
Yavuz Sultan Selim Köprüsü70 TL80 TL%15
Osmangazi Köprüsü555 TL795 TL%42.3
1915 Çanakkale Köprüsü585 TL790 TL%35
İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu187 TL
İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi dahil)1.370 TL
Ankara-Niğde Otoyolu295 TL590 TL%100

*Fiyatlar birinci sınıf olarak tabir edilen otomobilleri kapsamaktadır. 

Son bir yıl içinde içinde araç geçiş ücretlerine yapılan toplam zam oranı Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 288'i, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 300'ü, Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 318'i, Avrasya Tüneli'nde yüzde 325'i, Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 453'ü buldu.

Bir zam da raylı taşımaya

Öte yandan bir zam haberi de raylı sistemlerinden geldi. TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerine yüzde 39 ile yüzde 44 zam yaptı. Yeni tarifeye göre;

Ankara-İstanbul 540 liradan 780 TL'ye,

Ankara - Konya 250 liradan 360 TL'ye,

Ankara - Eskişehir 280 liradan 390 TL'ye yükseldi.

TCDD, zam oranının enflasyonun altında kaldığını belirterek yolculuğun halen ekonomik olduğunu savundu.“Yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya devam edeceğiz” dedi. TCDD, altı ay önce de YHT biletlerine yüzde 25,6 zam yapmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak'ta yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklamıştı.

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(HA)

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