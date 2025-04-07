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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 21:42
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 22:18
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DEM PARTİ-ERDOĞAN BULUŞMASI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "DEM Parti-Erdoğan görüşmesi hafta içinde yapılacak"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti-Erdoğan görüşmesi için "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "DEM Parti-Erdoğan görüşmesi hafta içinde yapılacak"
DEM Parti İmralı Heyeti, AKP'nin TBMM Grup Yönetimini ziyarette/DEM Parti

Partisinin MKYK toplantısı sonrasında medyaya açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın DEM Parti'yle "bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanaca[ğını]" söyledi.

Çelik, ayrıca Suriye'deki geçiş yönetimi cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara'nın 11 Nisan Cuma günü Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını da açıkladı. 

DEM-Parti-AKP görüşmeleri

PKK lideri Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması sonrasında Kürt sorununa barışçı bir çözüm olanağını müzakere etmek üzere TBMM'de grubu olan partilerle görüşmelere başlayan DEM Parti İmralı heyeti 6 Ocak 2025'te TBMM'deki AKP Grup Başkanlığı'nı da ziyaret etti. 

Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyetini, Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den oluşan AKP heyeti karşıladı. 

Görüşme sonrasında AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümü noktasında olumlu bir atmosfer olduğunu belirtti ve sürecin iyi bir zeminde ilerlediğini ifade etti.

Bununla birlikte TBMM Genel Kurulunda DEM Parti ve AKP milletvekilleri arasında, özellikle Hakkari'den başlayarak DEM Parti belediyelerine kayyım atanması, hasta mahkumlar, TBMM'de Kürtçe, çıplak arama iddiaları vb. konularda  tartışmalar eksik olmadı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
erdoğan dem parti öcalan
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