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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 15:30
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AKP Sözcüsü Çelik'ten 'silah bırakma' açıklaması: Kritik bir eşik geçilmiştir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK’nin silah bırakma töreni ile ilgili açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP Sözcüsü Çelik'ten 'silah bırakma' açıklaması: Kritik bir eşik geçilmiştir
Fotoğraf: Ömer Çelik'in resmî X hesabı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir grup PKK’linin bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DEM Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetlere büyük katkı sağlamaktadır,” diyen Çelik’in açıklaması özetle şöyle:

“Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır.  Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda ‘terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

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“Her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir”

“Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, ‘Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak’ ilkesi her şart altında korunmuştur.

“Gelinen aşamada ‘terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir.

“Terörü ‘vekâlet savaşları’nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade ‘terörsüz Türkiye’ iradesi ve bunun ‘terörsüz bölge’ anlayışına ilham kaynağı olmasıdır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ömer çelik dem parti pkk silah bırakma töreni AKP barış ve demokratik toplum süreci Öcalan'ın çağrısı
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