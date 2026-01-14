AKP Sözcüsü Çelik'in "Obama aradığı zaman kapıları açtık" itirafına CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis Genel Kurulu’nda Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıkulu, konuşmasında Halep başta olmak üzere Suriye’deki Kürt, Türk, Arap, Türkmen, Süryani, Êzidî ve Dürzi halklara yönelik yaşanan insan hakları ihlallerinin Türkiye’deki yurttaşların ortak duygusunu etkilediğini vurguladı.

"İnsanların içi boşalıyor"

"Halep’te bir yer boşaldığında, sadece orası boşalmıyor; insanların içi boşalıyor" diyen Tanrıkulu, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşların da aynı duyguyu paylaştığını belirtti:

"'Üç Kürt mahallesi boşaltıldı, evler tahliye edildi, yollar kapatıldı' deniyor. Peki soruyorum sizlere: Bu gerçekten bir dış politika haberi midir? Gerçekten dış politika mıdır? Biz bu coğrafyada sınırlarımızı yalnızca bir çizgiden mi ibaret sanıyoruz? Sınırın öte tarafında yaşananlar, yaşayanlar; bizim ortak duygularımızın, ortak tarihimizin, ortak kimliğimizin bir parçası değil mi? Halep’te yaşanan tam olarak budur işte. Kürtler meselesi tam da budur, değerli arkadaşlar. Bakın, ben Diyarbakır’dan, Hakkâri’den söz etmiyorum. Yanı başımızdaki Haymana’ya bakalım. Haymana’ya gidelim, orada yüz yıl önceki Müslüman’a soralım. Halep’te bir yer boşaldığında, sadece orası boşalmıyor; insanların içi boşalıyor."

KCK’den 'Halep' tepkisi: Barış ve demokratik toplum süreci sabote ediliyor

Tanrıkulu, AKP’nin Suriye politikalarını eleştirerek, "Oradaki yurttaşlarımızı, onların kardeşlerini, Kürtleri eşit ve gerçek kardeş olarak görmüyorsunuz. Üvey kardeş gibi görüyorsunuz. İşte bu yüzden o kapılar zamanında açılmadı" ifadelerini kullandı.

"Çelik'in sözleri gerçeğin itirafı"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Suriye açıklamalarına tepki gösteren Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Dün Sayın Ömer Çelik’in söyledikleri… Açık söyleyeyim, tüyler ürperticidir. Aynı zamanda bir gerçeğin itirafıdır. Tam da anlatmaya çalıştığımız budur. Kobane sürecinde bu duyguyu yaşayamadınız. 'Kobane düştü, düşecek' denildiği zaman bu duyguyu yaşayamadınız. Dün Sayın Ömer Çelik ne dedi? 'Doğu’da AK Parti’nin anti-Kürt bir politika izlediği izlenimi yayılmaya çalışılıyor; halbuki öyle değil' dedi ve örnek verdi. Hangi örneği verdi biliyor musunuz? 'Kobane düştü düşecek' denildiğinde, bırakın Obama’yı, Cumhurbaşkanımızı aradı. Bu telefon görüşmesinden sonra sınır kapılarını açtık, insani yardıma izin verdik. "Bakın, tam da mesele budur. Obama aradığı zaman sınır kapıları açıldı. Peki Kobane’de insanlığa karşı suçlar işlenirken, neden o kapılar daha önce açılmadı? Neden açılmadı? Sorun tam olarak buradadır. AK Parti açısından sorun budur. Bu politikaları yürütenler açısından sorun budur. Oradaki yurttaşlarımızı, onların kardeşlerini, Kürtleri eşit ve gerçek kardeş olarak görmüyorsunuz. Üvey kardeş gibi görüyorsunuz. İşte bu yüzden o kapılar zamanında açılmadı. İşte bu yüzden bugün de bu politikalara destek veriyorsunuz."

Ömer Çelik ne demişti?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, pazartesi günü (12 Ocak) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Çelik, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri anımsatarak şunları söylemişti:

"Yıllardır böyledir. Kobani meselesinde Barack Obama, Cumhurbaşkanımızı aramıştı. Kobani düştü, düşüyor diye. O zaman terör örgütü Kobani'ye kimsenin girmesine müsaade etmiyordu ki katliam olsun da bir propagandasını yapsın diye. Kobani'ye giden yardıma Türkiye kapıyı açtı. Bir günde 100 bin kardeşimizi Kobani'den ölümden kurtarmak için Türkiye tarafına geçmesini sağladık biz. Dolayısıyla burada 'Türkiye'nin anti-Kürt bir politika, Kürt karşıtı bir politika sürdürdüğünü söylemek' baştan aşağı bir yalandır."

(AB)