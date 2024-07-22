AKP: "Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yapılsın demeyelim ama, diyen başka kanuna atıf yapalım"

"Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik" olarak gerekçelendirilen, ancak hayvan dostlarınca, günlerdir mevcut yasayı sokak hayvanlarının itlafına olanak tanıyacak bir biçimde sakatlamakta olduğu gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifi üzerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki görüşmeler bugün de sürdü.

Geçtiğimiz hafta yasa teklifinin ilk üç maddesi komisyonda kabul edilmişti.

KOMİSYONDA ‘ÖLÜM YASASI’ GÖRÜŞMELERİ Biltekin: AKP ve MHP’li vekillerin hiçbir argümanı yoktu

Pazartesi günü yeniden başlayan görüşmeler sırasında gün boyunca AKP kaynaklarından yayılan teklifin görüşmelerine gece saatlerinde başlanmış olan 5. Maddesindeki "'ötanazi' ibaresinin çıkarıldığı" ve yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır" ifadesinin ekleneceği haberleri kamuoyuna yayılmaya başladı. Ancak üzerinde görüşmelerin sürmekte olduğu 4. Madde bu haberler arasında kabul edilip görüşmelere ara verildi.

Öte yandan halen sürmekte olan 5. Madde'ye getirileceği söylenen değişiklikle teklif metninden "ötanazi" ibaresi çıkarılsa da, aynı kavram ve bunun gerektirdiği işlemlerin "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu"nda bazı kayıtlarla da olsa içerildiği görüldü. Söz konusu yasa maddesi hükmü şöyle:

(3) Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.

4. Madde kabul edildi

Komisyonda süren görüşmelerde "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 4. maddesi AKP milletvekilleri'nin imzasıyla verilen bir değişiklik önergesinde teklif edildiği şekilde değiştirilerek kabul edildi.

Önergeye göre, teklifteki "Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır” hükmü, “Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır” şeklinde değiştirildi.

Köpekler barınaklarda

tutulacak, "kediler

doğaya salınacak"mış Tartışmalar sırasında önergeleri üzerine söz alan AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez amaçlarını şöyle özetledi: "[...] Amacımız bugüne kadar günümüzde kontrol edilemez noktaya ulaşan sayısız hayvan popülasyonu sebebiyle artan saldırılar ve uzun süre hastalıklar artarak bir sağlık problemine dönüşebilir. Bu sebeple mevcutta uygulanan yakala, kısırlaştır, sal metodu yerine yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir modeli burada uygulanıyor. Bir de bizim bu teklifimizde, köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bu barınaklarda kalması öneriliyor. Başka hayvanlar da var, belediyelerimiz veya hayvan barınağı kuran diğer kuruluşlarımızın yaptıkları diğer hayvanlarla alakalı değişiklikler var. Örneğin kedi rehabilite edildiğinde doğaya geri salınabilmeli, bunu öngörüyoruz. Köpeklerle alakalı bir sıkıntıyı ise hepimiz burada biliyoruz."

CHP'li vekiller: "AKP seçmeninin

yüzde 40'ı bizim gibi düşünüyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 4. ve 5. maddelerin tekliften çıkartılmasını istedi. Başarır, "Yeni bir düzenleme ve hayvan haklarına uygun bir teklifin yapılması gerekir. Bununla ilgili bir fon hazırlayalım. Hayvanları kısırlaştırıp yaşatalım. Bizim teklifimizi AKP seçmeninin yüzde 40'ı, muhalefet seçmeninin yüzde 90'ı, MHP seçmenin yüzde 60'ı mantıklı buluyor. Anketler bunu gösteriyor. Sokak köpeklerinden zarar görmüş anne ve babaları getirip tartışmaya sokmaya gerek yok. Ailelerin durumuna herkes üzülüyor ama sorunu algı yaparak çözemeyiz” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da barınakları "ölüm kampları" olarak nitelendirdi. Sarıbal, "Açlıktan ölüyorlar, birbirlerini yiyerek ölüyorlar, bakıcıların zulmüne maruz kalıyorlar, birçok sebebi var. Yani, bu madde geçerse ötanaziyi zaten aşağı yukarı onaylamış oluyorsunuz. Biz biliyoruz ki bu hayvanları toplamak bile başlı başına bir sorun. Hangi yöntemle, nasıl toplayacaksınız? Herhalde, toplarken zaten yarısını orada öldüreceksiniz.” dedi.

Teklifin 4. maddesi, komisyonda kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından görüşmelere ara verildi.

Yeniden başlayan görüşmeler halen 5. Madde üzerinde sürüyor.

(AEK)