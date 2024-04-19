AKP seçmeninin yüzde 13’ü, İYİ Parti'nin yüzde 42'si CHP’ye oy verdi

IPSOS Araştırma Şirketi, 31 Mart seçim sonuçlarından sonra yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı.

Seçimlerden hemen sonra 1-2 Nisan tarihlerinde yapılan araştırmada toplamda 2 bin 29 kişiyle görüşüldü.

Görüşmecilerin 1521'i seçime katılanlar (yüzde 78,5 seçime katılım oranı, 431 kişi de oy kullanmayanlardan (seçimde nüfusun yüzde 21,5'i oy kullanmadı) seçildi.

Yüzde 95 güven aralığında olan araştırmanın hata payı ise; +-2,2 aralığında.

Oy geçişlerinin ölçüldüğü araştırmada, en yüksek geçiş MHP’de oldu.

MHP seçmeninin sadece yüzde 17’si MHP’ye oy kullandığını, yüzde 17,8’i oy kullanmadığını, yüzde 1,4’ü de geçersiz oy kullandığını belirtti.

Yüzde 26,5’i AKP’ye, yüzde 20,4’ü CHP’ye yüzde, 0,5’i DEM Parti’ye, 3,2’si İYİ Parti’ye, 9,5’i Yeniden Refah Partisi’ne oy verdi.

AKP'lilerin yüzde 16,3'ü oy kullanmadı

AKP’de en yüksek geçiş CHP’ye oldu. AKP seçmeninin yüzde 13’ü CHP’ye, 3,7’si MHP’ye, 1,4’ü DEM Parti’ye, 1,9’u İYİ Parti’ye, 5,9’u ise Yeniden Refah Partisine oy verdi.

AKP seçmeninin yüzde 16,3’ü oy kullanmadığını söyledi. Geçersiz oy kullandığını söyleyenlerin oranı ise 0,4 oldu.

Araştırmaya göre; diğer partilere geçişin en az olduğu parti CHP. CHP’lilerin yüzde 76,7’si kendi partisine oy verdi. Yüzde 10,3’ü ise sandığa gitmedi.

İYİ Partililerin sadece yüzde 29,5'i partisine oy verdi

31 Mart seçimlerinde üçüncü olan Yeniden Refah Partisi’ne geçişin en az olduğu parti de CHP oldu. CHP’lilerin sadece 0,5’i Yeniden Refah Partisi’ne oy verdi.

Seçimlerde büyük bir ivme kaybeden İYİ Parti’den geçişler ise oldukça fazla oldu. İYİ Partililerin yüzde 42,6’sı CHP’ye oy verdi.

İYİ Parti seçmeninin sadece yüzde 29,5’i kendi partisine oy kullandığını söyledi.

Araştırmaya göre; İYİ Parti’den AKP’ye geçiş ise hiç olmadı.

MHP’ye oy verenlerin oranı 3,4, Yeniden Refah Partisi’ne oy verenlerin oranı 2,5, DEM Parti’ye oy verenlerin oranı yüzde 1 oldu. İYİ Parti’de oy kullanmayanların oranı ise yüzde 11, 2.

(RT)