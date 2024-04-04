AKP'nin Van adayı Arvas'tan açıklama: YSK kararını saygıyla karşılıyorum
Van İl Seçim Kurulu’nun seçilmiş belediye başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan’ın yerine mazbatayı verme kararı aldığı AKP’li aday Abdulahat Arvas günler sonra açıklama yaptı.
Zeydan'ın başkanlığının düşürülmesinin ardından Van'da başlayan protesto eylemlerine değinen Arvas, DEM Parti'yi hedef aldı.
Polisin yurttaşlara uyguladığı şiddetten DEM Partiyi sorumlu tutan Arvas, "Vatandaşın canına ve malına kast ederek, kamu zararına sebep olan siyasi anlayışı kınıyorum" dedi.
AKP'li Abdulahat Arvas'a ailesinden tepki
Arvas'ın Şehrivan haber sitesinde yer alan açıklaması özetle şöyle:
“Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle 01 Nisan 2024 tarihinden bu yana yaşanan süreçte, kamuoyunda oluşturulan haksız dezenformasyon ile şahsım, ailem ve partim yıpratılmak istenmiştir. Konu ile ilgili hukuk süreç sabır ve metanetle takip edilmiş ve sonuçlanması beklenmiştir. Her şeyden önce bir hususu kamuoyu ile samimiyetle paylaşmak istiyorum.
Seçimlerden sonra mazbata aldığım hiçbir suretle doğru değildir. DEM Parti tarafından uydurulan bu yalan, vatandaşları sokağa dökmek için bilinçli bir şekilde kurgulanmış ve yayılmıştır.
"Kararı saygı ile karşılıyorum"
Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan ve aynı mahkeme tarafından 5352 sayılı Adli Sicil Yasasına aykırı olarak, memnu haklarının iadesi yapılan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği bulunmadığı, memnu haklarının iadesinin usule uygun olmadığı gerekçesiyle hukuki çerçeve dahilinde belirlenen süre zarfında itirazda bulunulmuştur. Adalet Bakanlığı tarafından daha önce 2023 yılı ağustos ayında memnu hakların iadesi kararının usule aykırı olduğu ilgili mahkemeye bildirmiş, ancak mahkeme yazıya cevap vermemiştir. 29.03.2024 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve mütalaası doğrultusunda Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi seçimden önce Abdullah Zeydan'ın memnu hakların iadesinin kaldırılmasına karar vererek, kesinleşmiş mahkûmiyet açısından 3 yıllık süre dolmadığı gerekçesiyle verilen kararın yasaya uygun olmadığı ve adayın seçilme şartlarını taşımadığını karara bağlamıştır.
"Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum"
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Van İl Seçim Kurulu, ilgili mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda, DEM Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliğinin olmadığını değerlendirerek mazbata verilemeyeceğini, sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki partiye mazbatanın verilmesine karar vermiştir.
Yakın siyasi tarihimizde daha önce emsal niteliğinde kararlarda mevcut olup, bu husus iddia edildiği üzere siyasi değil, hukuki bir karardır. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararına itirazda bulunarak konuyu en üst merci olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na taşımıştır. Yüksek Seçim Kurulu 03.04.2024 tarihinde itirazı değerlendirerek, mazbatanın DEM Parti adayına verilmesine hükmetmiştir. Kararı saygı ile karşılıyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.
"Usulsüzlüğün düzeltilmesi için başvurduk"
Her siyasi partinin seçim öncesi veya sonrası yaptığı üzere, AK Parti olarak bizde kanuni haklarımız çerçevesinde tespit edilen usulsüzlüğün düzeltilmesi amacıyla müracaatta bulunduk. Seçim çalışmalarımız kapsamında da ifade ettiğim gibi, tek amacımızın kazanmak olduğunu, kayyum olmak gibi bir düşüncemin olmadığını açıkça beyan etmiştim. O gün duruşumuz, tavrımız ve çizgimiz neyse bugün de odur.
Bu süreçte hukuki sürecin bitmesini beklemeden, bir hak arama yöntemi olarak insanları sokağa dökenler, bu işin asıl sorumlularıdır. Üç gün boyunca Van’da hayatın akışını durduracak şekilde şiddeti teşvik eden, cadde ve sokakları terörize eden, vatandaşın canına ve malına kast ederek, kamu zararına sebep olan siyasi anlayışı kınıyorum. Bu vandallık başta esnaf, memur, çalışan ve öğrenciler olmak üzere tüm Van’ımızı mağdur etmiş, hemşerilerimizi üzmüş ve geçmiş günleri tekrar hatırlatmıştır.
"Siyaseti menfaatlerim için yapmadım"
Demokrasiyle terör ve şiddet asla bir arada olmaz. On yıllardır kaos ve şiddetten beslenen bu zihniyet her fırsatta şehrimize bu kâbusu yaşatmaktadır. Bugüne kadar siyaseti hiçbir zaman menfaatlerim için yapmadım. Siyasetteki yegâne gayem hemşerilerime, şehrime ve ülkeme hizmet etmek olmuştur.
Kişisel hırslarını ve menfaatlerini memleketimizden büyük görenlere, terör ve şiddet ile şehrimizin huzuruna bozanlara karşı, yılmadan daha kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Bu süreçte şahsım, ailem ve AK Parti mensuplarımıza günlerdir yapılan hakaret ve tehditler kabul edilebilir değildir."
ABDULLAH ZEYDAN'IN SEÇİLME HAKKI GERİ ALINDI
AKP'li Abdulahat Arvas, 'Kayyım olarak atanmak istemiyorum' demişti
Ne olmuştu?
Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.
Zeydan, tahliyesinden sonra memnu (yasaklanmış) haklarını almak için 2023 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Nisan 2023’te yasaklanmış haklarının geri verilmesine, temyiz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna, süresinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine hükmetti.
Mahkeme tarafından verilen memnun haklarının iadesine itiraz olmayınca, karar 25 Nisan 2023’te kesinleşti. Ardından Mahkeme, bu kararı 20 Haziran 2023'te Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstitastik Genel Müdürlüğüne gönderdi.
Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda, istenen belgelerle birlikte memnu hakların iadesi ve kesinleşmiş kararı da YSK’ye teslim etti.
Zeydan’ın belge ve evraklarını inceleyen YSK, şubat ayında açıkladığı kesin aday listesi ile Zeydan’ın başvurusunu kabul etti.
Ancak 31 Mart seçimlerinden iki gün önce 29 Mart Cuma günü mesai saatinin bitimine beş dakika kala Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Zeydan'ın memnu hakları geri alındı.
Van İl Seçim Kurulu da 2 Nisan'da yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.
Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.
YSK, dün (3 Nisan) oy çokluğuyla mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi.
Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.
AKP’li eski vekilden Arvas’a: Van halkının seçimine saygı duy
(RT)