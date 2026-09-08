AKP'nin Üsküdar'a el koymasına tepki: "Halkın iradesini dolandırdınız"

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin yüzde 49,9 oyla kazandığı Üsküdar Belediyesi, salı günü yapılan başkanvekilliği seçimiyle AKP yönetimine geçti. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 23-19 oyla seçimi kazandı. CHP'li Başkan Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından başlayan süreçte, dört CHP'li meclis üyesi AKP'ye geçti, iki muhalefet üyesi tutuklandı. İlk seçimde CHP'nin 27-17 olan meclis üstünlüğü 21-21'e düştü. Muhalefet, tehdit ve baskıyla meclis üyelerinin etkilendiğini iddia ederek halk iradesinin çalındığını savundu. Yeni Parti 12 Eylül'de Üsküdar'da miting yapacağını açıkladı. AKP ise süreci hukuki olarak nitelendirdi ve 5 Ağustos'taki iradenin yeniden tecelli ettiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde salı günü yenilenen başkanvekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’in 23-19 kazanmasının ardından, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 49,9 oyla CHP’nin kazandığı belediye AKP yönetimine geçti.

Dedetaş’ın görevden alınmasının ardından Üsküdar AKP’ye geçti

Muhalefet sonuca öfkeli. Yalnızca son oylama sonucu değil, bu sonuç alınıncaya kadar süren yargı, idare ve iktidar bloku işbirliği de öfkenin hedefinde.

Belediye önünde: “İrademizi çaldınız”

Sonucun açıklanmasının ardından belediye önünde bekleyen Yeni Parti üyeleri ve yurttaşlar kararı protesto etti. Bir yurttaş, “Benim seçilmiş başkanımı içeri atacak, seçilmemişi bana başkan yapacak,” derken bir başkası “İrademizi çaldınız,” diye tepki gösterdi. AKP yöneticilerinin belediye binasına girişi de yuhalamalarla karşılandı.

Çelik: "Savcılık odaları seçim odalarına çevrildi 12 Eylül'de miting yapacağız"

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sekiz meclis üyesinin adliyeye çağrıldığını, iki üyenin “oy kullanamasınlar diye” tutuklandığını ve üyelerin AKP’ye geçirildiğini söyledi: “Savcılık odalarını seçim odalarına çevirdiniz.”

Çelik ayrıca AKP’ye geçen Ayhan Aydın’ın rozet takılmasının ardından, kendisi ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın yanında ağlayarak engelli eşi ve çocuğunu hatırlattığını ve “Beni tehdit ettiler, ben bunlara teslim oldum” dediğini öne sürdü.

Çelik YENİ Parti'nin12 Eylül’de Üsküdar’da miting yapacağını açıkladı. Çelik, “Er ya da geç sandık milletin önüne gelecek. Üsküdar bugünün hesabını soracak” dedi.

İstanbul C. Başsavcılığı Çelik'in iddiaları üzerine soruşturma açtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in, AKP’ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğine ilişkin iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlattı. Aydın’ın ifadeye çağrıldığı bildirildi.

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Yeni Parti: “Bir belediye çalındı”

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 2024 seçimlerinde muhalefetin Üsküdar’da yüzde 50, AKP-MHP’nin ise yüzde 43 oy aldığını hatırlatarak, “Bunun adı hırsızlıktır. Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır” dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de savcılığın gözaltı takvimi ile valiliğin seçim takviminin “milimetrik olarak üst üste bindirildiğini” savundu; tutuklamalarla Meclis aritmetiğinin önce 21-21’e getirildiğini, ardından diğer üyelerin baskı ve vaatlerle etkilenmeye çalışıldığını ileri sürdü.

CHP’den özeleştiri çağrısı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise AKP’ye geçen ve oylamada fire veren meclis üyelerinin yanı sıra, bu isimlerin adaylaştırılmasında sorumluluğu bulunan parti yöneticilerini de işaret ederek, “Bu sürecin tek sorumlusu yoktur; herkes kendi özeleştirisini vermeli” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da AKP’nin seçimle alamadığı belediyeyi “arka kapıdan” elde ettiğini savunarak, “Bugün Üsküdar’ı kazanamadınız; Üsküdar’ın iradesini dolandırdınız” dedi.

Erkan Baş: “Size oy vermeyen halkı mı tutuklayacaksınız?”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AKP’nin 2024 seçimlerinde İstanbul’un 39 ilçesinden yalnızca 13’ünü kazandığını, bugün kayyım ve başkanvekilliği değişiklikleriyle 22 belediyeyi yönettiğini belirterek, “Sonra ne olacak? Size oy vermemiş, yine vermeyecek olan halkı mı tutuklayacaksınız?” diye sordu.

TKP'nin açıklamasında, önce seçilmiş belediye başkanının tutuklandığını, ardından meclisin seçtiği başkanvekilinin mahkeme kararıyla görevden alındığını, yeni seçim öncesinde meclis üyelerinin gözaltına alınıp tutuklandığını ve dört üyenin AKP’ye geçtiğini hatırlattı.

Parti, “Paranın gücüyle, baskı, şantaj ve tehditlerle ya da rant dağıtarak siyasal alanın yeniden kurgulandığı yerde halk iradesinin belirleyiciliğinden söz edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

AKP: “5 Ağustos’taki irade yeniden tecelli etti”

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 23 oyun 5 Ağustos’taki ilk seçimde de AKP adayına verildiğini, ancak beş pusulanın yazım biçimi gerekçe gösterilerek geçersiz sayıldığını savundu: “5 Ağustos tarihinde ortaya çıkan irade yeniden tecelli etti.”

Özdemir, bugünkü sonucu bir “zafer” havasıyla karşılamayacaklarını, AKP ve MHP teşkilatlarının Üsküdar’da “hizmet seferberliği” başlatacağını söyledi. Dedetaş yönetimine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasını da sürecin siyasi değil, hukuki olduğu görüşüne dayanak gösterdi.

(AEK)