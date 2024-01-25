AKP'nin İBB adayı Murat Kurum’un proje ve vaatleri arasında Kanal İstanbul yok

AKP’nin, Ekrem İmamoğlu’nun karşısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak çıkardığı Murat Kurum, bugün proje ve vaatlerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde, ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul’u, “Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak bir projedir” sözleriyle savunan Kurum’un vaat ya da projeleri arasında Kanal İstanbul yer almadı. Kurum çatı vaadi olarak ‘Siztem İstanbul’u tanıttı.

İstanbul’un problemler yumağı haline geldiğini belirten Kurum, Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. “Kentte büyük karmaşa ve kaos var. İstanbul son 5 yılda ahengini kaybetti” diyerek İstanbul’u yeniden bir dengeye oturtacaklarını iddia etti.

İstanbul'un deprem için acil dönüşmesi gerektiğini belirten "İstanbul’da 5 yılda yatay mimari eksenli, 650 bin konut inşa edeceğiz” dedi.

Portre: 17-25 Aralık’tan İstanbul adaylığına Murat Kurum

Kurum, vaatleri ve projeleri özetle şöyle:

* Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluk bin 4 km'ye ulaşacak. Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız.

* Filolarımıza her yıl 100 metrobüs, 250 otobüs kazandıracağız. Silivri'ye metrobüs geliyor. Metrobüs hattımızı TÜYAP Silivri noktasına kadar uzatacağız.

* Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. İki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz.

* Sokaklarımızı otopark olmaktan kurtaracağız. Güvenli ve ucuz otopark İstanbul'un hakkıdır diyeceğiz. İstanbul'a 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Kendi evinin önüne aracını park eden vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde para almayacağız. İSPARK tarifelerinde yüzde 25 indirim yapacağız. 15 dakikalık ücretsiz zaman dilimini 30 dakikaya çıkarıyoruz. İlk yarım saat ücretsiz olacak.

* Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında toplayacağız. Taksi sayısını artıracağız. Geri bildirim uygulamasını hayata geçireceğiz. Taksi sorununu İstanbul gündeminden çıkaracağız.

* Deniz ulaşımını önemsiyoruz. Mini iskeleler kuracağız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sık hizmet verilecek. Deniz ulaşımına 3 yeni hat etkileyeceğiz.

* İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. 1500 km bisiklet yolu olsun istiyoruz. Bisikletin en önemli ulaşım aracına dönüşmesini arzu ediyoruz.

* Afetle dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. 7,5 milyon ev ve işyeri var. 1,5 milyonu risk altında. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 5 yılda yatay mimari eksenli, 650 bin konut inşa edeceğiz. KİPTAŞ'la 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da başvuruları alacağız yarısı bizden diyerek, 700 bin lira hibe desteği, ilave 700 bin kredi desteği, 100 bin lira da taşınma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı tamamlayacağız. 250 bin yuvamızı da vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek tamamlayacağız. Gerekli imar düzenlemelerini hayata geçireceğiz.

* 100 bin özel sosyal konut üreterek 18 ayda tamamlayacağız. Bu konutlar satılamayacak, düşük gelir grubundaki vatandaşlarımıza çok ucuz fiyatla kiralayacağız.

* Her mahalleye çocuklarımız için kreş hizmeti götüreceğimiz, tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmeti getiriyoruz. 0-4 yaşı değiştiriyoruz. Yaşı 0-6 olan çocuğu bulunan annelere de ücretsiz kart getiriyoruz. Babalara da ücretsiz taşıma sözü veriyoruz.

* Okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak.

* Memleketine giden öğrencilerin yılda 2 defa otobüs bileti ücretlerinin yarısını biz karşılayacağız. Öğrenci evlerine İGDAŞ'tan yüzde 25 doğalgaz desteği vereceğiz. Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim bursu vereceğiz. Yeni ve ilk defa evlenecek genç kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya desteği vereceğiz. İş işim kampanyasıyla belediyeden genç girişimcilere 100 bin TL destek vereceğiz. 100 bin genç girişimciye paylaşımlı ofisler sağlayacağız.

* 3 büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. 75 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbulKart'larına her ay 2 bin 500 TL yükleyeceğiz.

* Kişi başına düşen yeşil alanı 7,80'den 11,80 km'ye çıkaracağız. 39 ilçeye 'Mahalle Bahçeleri' yapacağız. Kadınlar için de özel kıraathaneler yapacağız. Maltepe'de 8 milyon 140 metrekarelik İstanbul Botanik Parkı kuracağız.

* Başıboş sahipsiz hayvanlar sorunun farkındayız. Tesisler kuracağız bakıma ihtiyaç duyan hayvanların bakımını yapacağız. 50 bin kapasiteli 2 hayvan yaşam alanı kuracağız. Sahipsiz hayvanlar İstanbullular için sorun olmaktan çıkacak.

İBB Başkan adayı Murat Kurum’un Kanal İstanbul ile imtihanı

(HA)