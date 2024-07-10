AKP'nin gündeminde asgari ücrete zam yok

AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladı.

Temmuz boyunca görüşülecek kanun teklifleri hakkında TBMM’de bilgilendirme toplantısı düzenleyen Güler, gazeteciler asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin soruları cevapladı.

Asgari ücret için “Ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" dedi. Emekli aylıkları için de seyyanen zam ya da en düşük maaşın asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı, kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu anlatan Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" diye konuştu.

Güler ancak emeklilere zam yapılmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını ifade etti. Toplantıdan çıkacak karara göre düzenleme Meclis'e sunulacak.

Çalışma kapsamında Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş yarın (11 Temmuz) saat 15.30'da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya gelecek.

Enflasyon yüksek, maaş düşük

AKP hükümeti 31 Mart yerel seçimlerinden sonra asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açık bir söylemle dile getirmeye başladı. Gerekçe olarak da asgari ücrete yapılan zammın enflasyon yarattığını iddia etti.

Ancak Temmuz başında açıklanan tüketici fiyat endeksi verisinde altı aylık enflasyon yüzde 24,73 geldi. Ayrıca yapılan hesaplamalar TÜİK’in verileri manipüle ettiği izlenimini güçlendirdi.

Bu durum hem asgari ücretliyi hem de 10 bin TL civarında maaş alan emeklileri ara zam yapılması için hükümete baskı yapmaya itti. İşçi sendikaları konfederasyonu dün (9 Temmuz) hükümete karşı bir bildiri yayımladı.

Hükümet cephesinden gelen ilk bilgilere göre asgari ücretliye zam yok ancak en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

(HA)