AKP'nin Can Atalay çözümü: "Önce milletvekilliğini düşürelim, sonra AYM kararıyla geri alalım"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, "Gezi Davası"ndan hükmen tutuklu olduğu sırada seçilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu kabul eden Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AYM'nin karar yetkisini tanımayan Yargıtay arasında patlak veren "yargı krizi"ni aşmak üzere Adalet Bakanlığı bir "orta yol formülü" bulmaya uğraşıyor.

"Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kaçınılmaz"

Habere göre, AKP ve Adalet Bakanlığında genel olarak "Yargıtayın son kararından sonra Atalay’ın milletvekilliğinin TBMM tarafından düşürülmesinin kaçınılmaz olduğu" düşüncesi egemen.

Gazetenin AKP ve Adalet Bakanlığı bürokratlarının mutabakata vardıklarını yazdığı "formül," TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Yargıtay kararını TBMM Genel Kurulunda okutarak, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi[nin önünü açması], ardından da Atalay’ın AYM’ye düşürme kararının iptali yönünde başvuru yapması."

Hem Can Atalay TBMM'ye dönsün,

hem "yargı krizi" atlatılsın formülü

Bu formüle göre, "bu yol izlenir ve AYM düşürme kararını kaldırırsa, bu kez karar doğrudan TBMM’ye gelecek. TBMM’de Atalay’ın milletvekilliği statüsü iade edilecek. Dokunulmazlık kazanacağı için, yargılamaları duracak ve tahliye olacak. Meclise gelip yemin ederek göreve başlayacak."

Türkiye Gazetesi'nin Adalet Bakanlığı kulislerinden aktardığına göre, AKP kurmayları ve bakanlık hukukçuları “Bu yol izlenirse, her iki yüksek yargı organı arasındaki kriz de son bulur." görüşünde.



"Çünkü, AYM milletvekilliğinin düşürülmesini iptal ederse, karar artık Yargıtay’a gitmeyecek. Doğrudan TBMM’ye gelecek. Böyle olunca, Yargıtay önceki kararlarındaki gibi direnmez. Meclis, AYM kararını uygular ve Atalay milletvekilliği statüsünü kazanır. Şu anda kısa vadede bu işin çözümü böyle olur.' dendiği haber veriliyor.

"Berberoğlu ve Gergerlioğlu

davaları aynı yoldan aşılmıştı"

Türkiye Gazetesi, "Adalet Bakanlığı hukukçuları[nın], geçmişte Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nda da aynı sürecin işlediğine dikkat çek[tiklerini]" belirtiyor: “Bu iki ismin de milletvekilliği düşürüldü. Ama daha sonra AYM’ye yapılan başvuru sonucunda, hak ihlali kararı verildi. Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı iptal edildi ve yeniden Meclis’e döndüler.”

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(AEK)