AKP'nin 17'si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkan adayları tanıtıldı

AKP’nin, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları tanıtıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, AKP’nin, yerel seçimler için belirlenen 17’si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkan adaylarının tanıtımı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’daki programda yapıldı.

Buna göre, yerel seçimlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü oldu.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun rakibi Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan diğer büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas

İl belediye başkan adayları

Erdoğan tarafından açıklanan 31 ilin belediye başkan adayları ise şunlar oldu:

Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın

Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer

Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık

Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar

Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan

Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş

Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman

Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol

Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek

Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın

Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez

Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal

Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya

Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün

Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan

Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat

Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu

Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya

Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran

Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir

Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç

Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin

Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka

Tunceli Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu

Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse

Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan

Tanıtım programında, Altınok ve Dağ’ın isimlerinin açıklanması sırasında Ankara ve İzmir için hazırlanan seçim şarkıları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıttığı adaylarla birlikte, illerin milletvekilleri ve parti yöneticileri de kürsüye çıkarak poz verdi.