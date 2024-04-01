AKP MYK olağanüstü toplanıyor

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere yarın (2 Nisan) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre; CHP, 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediyeyi kazandı.

AKP ise 12 büyükşehir, 12 il, 356 ilçe ve 125 belde belediyesi kazandı. Ancak oy oranı (yüzde 35, 48) olarak ilk kez ikinci sıraya geriledi.

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Seçim sonuçlarında en büyük geçiş AKP’den CHP’ye oldu. AKP yönetimindeki 3 büyükşehir ve 8 il belediyesi AKP’den CHPye geçti.

CHP, Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük partisi MHP’den de 1 büyükşehir ve 3 il merkezini aldı.

AKP ise CHP’nin yönetiminde olan Hatay Büyükşehir Belediyesini çok az bir farkla kazandı.

MHP de Kırklareli’ni CHP’den aldı. Cumhur İttifakı içinde de iki il AKP’den MHP’ye, iki il de MHP’den AKP’ye geçti.

AKP, seçimi ikinci parti olarak tamamlamasının ardından MYK, olağanüstü toplanma kararı aldı.

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(RT)