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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 15:49
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AKP MYK olağanüstü toplanıyor

AKP, seçimi ikinci parti olarak tamamlamasının ardından MYK, olağanüstü toplanma kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP MYK olağanüstü toplanıyor
*Fotoğraf: AA

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere yarın (2 Nisan) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre; CHP, 2024 yerel seçimlerinde  büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediyeyi kazandı.

AKP ise 12 büyükşehir, 12 il, 356 ilçe ve 125 belde belediyesi kazandı. Ancak oy oranı (yüzde 35, 48) olarak ilk kez ikinci sıraya geriledi.  

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Seçim sonuçlarında en büyük geçiş AKP’den CHP’ye oldu. AKP yönetimindeki 3 büyükşehir ve 8 il belediyesi  AKP’den CHPye geçti. 

CHP, Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük partisi MHP’den de 1 büyükşehir ve 3 il merkezini aldı.

AKP ise CHP’nin yönetiminde olan Hatay Büyükşehir Belediyesini çok az bir farkla kazandı.

MHP de Kırklareli’ni CHP’den aldı. Cumhur İttifakı içinde de iki il AKP’den MHP’ye, iki il de MHP’den AKP’ye geçti.

AKP, seçimi ikinci parti olarak tamamlamasının ardından MYK, olağanüstü toplanma kararı aldı.

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(RT) 

akp myk Seçim 2024 yerel seçim
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