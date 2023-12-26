AKP, MHP ve CHP Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliğine "Evet" dedi

TBMM Dışişleri Komisyonu, 16 Kasım oturumunda karara bağlamadan ertelediği "İsveç Krallığı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması" tartışmasını bugün (26 Aralık Salı) sonuçlandırdı ve protokolü onaylayarak görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu'na sevk etti.

Oylamada AKP, MHP, CHP “Evet” oyu verirken; İYİ Parti ve Saadet Partisi "Hayır" oyu verdi. DEM Parti'nin Komisyon'daki tek üyesi oylamaya geçilirken toplantıyı terk etti ve oy kullanmadı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Vi välkomnar att utrikesutskottet i Turkiet godkänt Sveriges Nato-ansökan. Nästa steg är att parlamentet ska rösta om frågan. Vi ser fram emot att bli medlem i @NATO — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) December 26, 2023

Billström, X mesajında, "Türkiye Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO başvurusunu onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adımda parlamento konuyu oylayacak. @NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"ABD memnun"

Anadolu Ajansı, haberinde, "ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonundan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü" bildirdi.

"Kimsenin hayal edemeyeceği mevzuat değişiklikleri"

Toplantıda bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, "İsveç makamlarının her talebimizi hemen yerine getirmeleri beklentisi gerçekleşmiyor. Bu bir süreç ve bu süreç uzun soluklu ve tutarlı gayretler gerektiriyor." dedi.

Bakan Yardımcısı, "[...] süreci izleyecek ve gerektiğinde müdahale edecek izleme ve denetim mekanizmalarını bu ülkelerle tesis ettik[lerini]" söyledi: "İsveç'in bundan beş altı yıl önce kimsenin hayal dahi edemeyeceği mevzuat değişikliklerini bugün hayata geçirdiklerini görüyoruz. Esasen, birazdan açıklayacağım üzere bu değişikliklerin uygulamadaki yansımalarını da görmeye başladık. İsveç tarihinde ilk defa verilen bir olumlu kararın gerekçesinde 1 Temmuz 2022 tarihli yeni mevzuata da atıf yapılmakta. Mevzuat değişikliklerinin uygulamaya yansımalarının takipçisiyiz, İsveç tarafı da bu hassasiyetimizin farkında." dedi.

Akçapar CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın sorusu üzerine de "[...] hayal edilemeyecek yasal değişikliklerin başında terör örgütüne üyeliği suç saymayan ülkenin -İsveç'in- bunu suç sayan bir yasayı kendi mevzuatına dâhil etmesi[nin geldiğini]" söyledi.

Akçapar, İsevç'in "hem Anayasa değişikliği yaptı[ğını] hem de kendi mevzuatında terör örgütüne üye olmayı suç hâline getirdi[ğini]" de söyledi. "Bu çok beklenmeyen bir gelişmeydi ve yaptılar." dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Oylamada AK Parti, MHP, CHP “Evet” oyu verirken; İYİ Parti ve Saadet Partisi "Hayır" oyu verdi. DEM Parti'nin tek üyesi Ceylan Akça Copulo, toplantıdan ayrıldı ve oy kullanmadı.

Berdan Öztürk: "Anlaşmayı kabul

etmiyoruz ve şerh düşüyoruz"

DEM Parti Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berdan Öztürk konunun genel görüşmeye açıldığı 16 Kasım tarihli oturumda söz alarak "hem NATO'nun tarihte tanık olduğumuz şekilde genişleme stratejisinin savaştan başka hiçbir şey getirmeyeceği nedeniyle hem de Kürtlerin pazarlık hâline getirilmesi nedeniyle bu anlaşmayı kabul etmiyoruz ve şerh düşüyoruz." demişti.



Öztürk konuşmasında NATO ülkelerinin "askerî bütçelerini artırmak yerine bu bütçeyi barışçı politikalar ve savaşın yarattığı tahribatlara harcamaları[nı istediklerini]" söylemişti.

HEDEP KARŞI OY KULLANACAĞINI AÇIKLADI Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO üyeliği protokolünü onaylamadı, erteledi

TBMM Genel Kuruluna sevk edilen protokolün ne zaman gündeme alınacağına ilişkin bir tarih belirlenmedi.

(AEK)