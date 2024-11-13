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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 08:13
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 08:18
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AKP-MHP "öğrencilere ücretsiz yemek verilsin" önerisini reddetti

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin Meclis’e sunduğu tüm araştırma önergeleri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, bir grup insan "Ücretsiz Okul Yemeği ve Sağlıklı Su Her Çocuğun Hakkı!" yazılı bir pankartla toplu bir şekilde poz veriyor. Bu pankart, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu tarafından taşınıyor ve çocukların okullarda ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su hakkını vurgulayan bir mesaj içeriyor. Katılımcılar çeşitli yaş gruplarından bireylerden oluşmakta ve açık havada, yeşilliklerle çevrili bir alanda toplanmış durumdalar. Görselin arka planında ağaçlar, çalılar ve üzerinde "Güvenlik" yazısı görülen bir tabela yer alıyor. Etkinliğin amacı, öğrencilere okullarda sağlıklı beslenme ve temiz su erişiminin sağlanması gerekliliğine dikkat çekmek olarak öne çıkıyor.f
Fotoğraf: Eğitim Se

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis Genel Kurulu’na sunduğu araştırma önergeleri reddedildi. DEM Parti'nin "kayyım" uygulamaları ve CHP'nin "okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi" hakkındaki önerileri ayrı ayrı ele alındı.

"Okullarda 'bir öğün yemek ve temiz su' tüm öğrencilerin temel hakkıdır"
TÜRKİYE OKUL YEMEĞİ KOALİSYONU
"Okullarda 'bir öğün yemek ve temiz su' tüm öğrencilerin temel hakkıdır"
22 Eylül 2024

"Her üç çocuktan biri kahvaltı yapmadan gidiyor"

MA'nın geçtiği habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğrencilere ücretsiz öğle yemeği önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 19 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü ve İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre her üç öğrenciden birinin okula kahvaltı yapmadan gittiğini söyledi.

Özçağdaş, çocukların açlığının anayasal ve yasal bir sorun olduğunu, çocukların sağlıklı büyümesi için uluslararası sözleşmelerle yükümlülük altına girildiğini vurguladı. Ayrıca, çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su sağlanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin Meclis’e sunduğu tüm araştırma önergeleri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Genel Kurulda daha sonra araştırma komisyonlarına üye seçimi yapıldı.Bu kapsamda, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimleri için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ile bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlı bakımıyla ilgili uygulamalarının incelenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

2024-Eğitim İzleme Raporu: Çocuk yoksulluğu, okuldan kopuş, bodurluk artıyor
2024-Eğitim İzleme Raporu: Çocuk yoksulluğu, okuldan kopuş, bodurluk artıyor
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
okul yemeği ücretsiz okul yemeği AKP öneri öneriler
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