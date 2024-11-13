AKP-MHP "öğrencilere ücretsiz yemek verilsin" önerisini reddetti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Meclis Genel Kurulu’na sunduğu araştırma önergeleri reddedildi. DEM Parti'nin "kayyım" uygulamaları ve CHP'nin "okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi" hakkındaki önerileri ayrı ayrı ele alındı.

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"Her üç çocuktan biri kahvaltı yapmadan gidiyor"

MA'nın geçtiği habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğrencilere ücretsiz öğle yemeği önerisi üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 19 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü ve İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre her üç öğrenciden birinin okula kahvaltı yapmadan gittiğini söyledi.

Özçağdaş, çocukların açlığının anayasal ve yasal bir sorun olduğunu, çocukların sağlıklı büyümesi için uluslararası sözleşmelerle yükümlülük altına girildiğini vurguladı. Ayrıca, çocuklara en az bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su sağlanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin Meclis’e sunduğu tüm araştırma önergeleri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Genel Kurulda daha sonra araştırma komisyonlarına üye seçimi yapıldı.Bu kapsamda, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimleri için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ile bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlı bakımıyla ilgili uygulamalarının incelenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

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(EMK)