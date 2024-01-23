ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 20:53
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 22:07
2 dk Okuma

AKP-MHP, emeklilerin hakları için meclis araştırmasını reddetti

Emekli aylıklarında yapılan artışların yetersizliği ve emeklilerin genel durumu üzerine meclis araştırma önergesinin öne alınarak görüşülmesi reddedildi. Emekli aylıklarına yüzde 5 zam en düşük aylığın 10 bin TL olmasına ilişkin teklifse Cuma'ya kadar yasalaşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP-MHP, emeklilerin hakları için meclis araştırmasını reddetti
Fotoğraf: Eskişehir, Son Haber

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP)  emeklilerin maaş zamlarının yetersizliği ve diğer sorunlarının araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin öne alınarak görüşülmesine yönelik grup önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emekli aylıklarına ek yüzde beş zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL olmasına ilişkin "91 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ise 25 Ocak Cuma gününe kadar görüşülerek sonuçlandırılması kabul edildi.

CHP: "En az emekli aylığı asgari
ücrete çekilsin ve kök aylık kabul edilsin"

CHP Grubu adına önerinin gerekçesini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özetle "Cumhurbaşkanı'nın [...] emeklinin içinde [olduğu] durumdan haberdar olmadığını" söyledi. 

Gürer, "Bu ücretin büyük kentlerde emeklilerin ev kirasını dahi karşılamayacak bir ücret" olduğunu ve "emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi" gerektiğini dile getirdi.

Gürer "En düşük emekli aylığının asgari ücrete çekilmesini" ve "bu tutarın emeklilerin kök aylığı kabul edilmesini" istedi. 

Gürer "İnsanca yaşama hakkı vardır" dediği emeklilerin diğer taleplerinin yanı sıra "Tüm emekli maaşlarında iyileştirme yapılma[sını] açlık sınırı altında emekli maaşı olmama[sını]" istedi. 

Saadet Partisi: "Herkese yüzde 49 verin"

Öneri üzerine söz alan TBMM'de grubu bulunan partilerin temsilcilerinden Saadet Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "2024 yılı emekliler yılı olacaksa nasıl ki Emekli Sandığı'ndan emekli olanlara yüzde 49 zam verdiyseniz [diğerlerine de] 49 verin ve TÜİK'e inanmayın." dedi

İYİ Parti: "20 yıllık aymazlığın neticesi"

İYİ Parti Grubu adına konuşan Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşioğlu emeklinin çilesinin "Sadece son 6-7 yılın sistemsel arızalarının değil 20 küsur yıllık bir iktidar aymazlığının neticesi" olduğunu söyledi.

Hamşioğlu Erdoğan'ı suçladı: "Emekli ne yaşıyorsa her şeyin tek sorumlusu olarak bizatihi Cumhurbaşkanının bilgisi ve onayı dahilinde yaşıyorsa, emekli ne yaşayamıyorsa da yine bizatihi bilgisi ve onayı dahilinde yaşayamıyordur."

DEM Parti: "İnsan onuruna uygun maaş ve yılda 4 ikramiye" 

DEM Parti adına konuşan Çiçek Otlu da "Hapishanelerde açlık grevinde bulunan arkadaşlarına selamlarını ileterek" başladığı konuşmasında "16 milyon emekli var ülkede ve çoğunluğu ikinci işini yapıyor. AKP iktidarının yanlıları olanlar gibi çift maaş almıyor, 3-4 maaş almıyor." dedi. 

Otlu "Fransa’da yapılan bir araştırmada, 44 ülke arasında [...] Türkiye’deki 16 milyon emeklinin durumu nedeniyle Türkiye[nin] 42’nci sırada yer aldığını" hatırlattı. 

Otlu "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak emeklilere ilişkin adil bir intibak yasası çıkarılmasını, sağlık tedavilerinden alınan kesintilerin iptal edilmesini, insanın onuruna yakışacak seviyede maaş ve yılda 4 kez asgari ücret düzeyinde bayram ikramiyesinin verilmesini ve toplu sözleşme, sendika örgütlenmesinin önünün açılmasını" istediklerini  söyledi.

AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan oylamada öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

(AEK) 

TBMM emekli aylıkları zam
ilgili haberler
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam
23 Ocak 2024
/haber/ssk-bag-kur-emeklilerine-de-ilk-alti-ay-yuzde-49-25-zam-290944
CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
6 Ocak 2024
/haber/chp-milletvekili-gezmis-emeklilerin-sorunlarini-meclis-e-tasidi-290229
Emekliler Ankara'da eylem yaptı: 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emekli var
10 Aralık 2023
/haber/emekliler-ankara-da-eylem-yapti-7-bin-500-lira-emekli-ayligiyla-yasamaya-calisan-10-milyon-emekli-var-289110
ENFLASYONUN AHLAK TEORİSİ
Erdoğan'dan emeklilere "hayat pahalılığı" yardımı: Bir sefere mahsus 5 bin TL
9 Ekim 2023
/haber/erdogan-dan-emeklilere-hayat-pahaliligi-yardimi-bir-sefere-mahsus-5-bin-tl-286067
VİDEO HABER
Emekliler oturma eyleminde: Geçinemiyoruz
26 Temmuz 2023
/haber/emekliler-oturma-eyleminde-gecinemiyoruz-282035
Emekliler: Özgürlükleri tanımayanları TBMM'de görmek istemiyoruz
12 Mayıs 2023
/haber/emekliler-ozgurlukleri-tanimayanlari-tbmm-de-gormek-istemiyoruz-278614
Emekliler Dayanışma Sendikası | En düşük emekli aylığı 12 bin TL olmalı
2 Nisan 2023
/haber/emekliler-dayanisma-sendikasi-en-dusuk-emekli-ayligi-12-bin-tl-olmali-276694
Emekliler: "Yüzde 100 zam bile yeterli değil"
4 Ocak 2023
/haber/emekliler-yuzde-100-zam-bile-yeterli-degil-272376
ilgili haberler
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam
23 Ocak 2024
/haber/ssk-bag-kur-emeklilerine-de-ilk-alti-ay-yuzde-49-25-zam-290944
CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
6 Ocak 2024
/haber/chp-milletvekili-gezmis-emeklilerin-sorunlarini-meclis-e-tasidi-290229
Emekliler Ankara'da eylem yaptı: 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emekli var
10 Aralık 2023
/haber/emekliler-ankara-da-eylem-yapti-7-bin-500-lira-emekli-ayligiyla-yasamaya-calisan-10-milyon-emekli-var-289110
ENFLASYONUN AHLAK TEORİSİ
Erdoğan'dan emeklilere "hayat pahalılığı" yardımı: Bir sefere mahsus 5 bin TL
9 Ekim 2023
/haber/erdogan-dan-emeklilere-hayat-pahaliligi-yardimi-bir-sefere-mahsus-5-bin-tl-286067
VİDEO HABER
Emekliler oturma eyleminde: Geçinemiyoruz
26 Temmuz 2023
/haber/emekliler-oturma-eyleminde-gecinemiyoruz-282035
Emekliler: Özgürlükleri tanımayanları TBMM'de görmek istemiyoruz
12 Mayıs 2023
/haber/emekliler-ozgurlukleri-tanimayanlari-tbmm-de-gormek-istemiyoruz-278614
Emekliler Dayanışma Sendikası | En düşük emekli aylığı 12 bin TL olmalı
2 Nisan 2023
/haber/emekliler-dayanisma-sendikasi-en-dusuk-emekli-ayligi-12-bin-tl-olmali-276694
Emekliler: "Yüzde 100 zam bile yeterli değil"
4 Ocak 2023
/haber/emekliler-yuzde-100-zam-bile-yeterli-degil-272376
Sayfa Başına Git