AKP-MHP, emeklilerin hakları için meclis araştırmasını reddetti

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) emeklilerin maaş zamlarının yetersizliği ve diğer sorunlarının araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin öne alınarak görüşülmesine yönelik grup önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emekli aylıklarına ek yüzde beş zam yapılmasına ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL olmasına ilişkin "91 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ise 25 Ocak Cuma gününe kadar görüşülerek sonuçlandırılması kabul edildi.

CHP: "En az emekli aylığı asgari

ücrete çekilsin ve kök aylık kabul edilsin"

CHP Grubu adına önerinin gerekçesini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özetle "Cumhurbaşkanı'nın [...] emeklinin içinde [olduğu] durumdan haberdar olmadığını" söyledi.

Gürer, "Bu ücretin büyük kentlerde emeklilerin ev kirasını dahi karşılamayacak bir ücret" olduğunu ve "emeklilerin mağduriyetinin giderilmesi" gerektiğini dile getirdi.

Gürer "En düşük emekli aylığının asgari ücrete çekilmesini" ve "bu tutarın emeklilerin kök aylığı kabul edilmesini" istedi.

Gürer "İnsanca yaşama hakkı vardır" dediği emeklilerin diğer taleplerinin yanı sıra "Tüm emekli maaşlarında iyileştirme yapılma[sını] açlık sınırı altında emekli maaşı olmama[sını]" istedi.

Saadet Partisi: "Herkese yüzde 49 verin"

Öneri üzerine söz alan TBMM'de grubu bulunan partilerin temsilcilerinden Saadet Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "2024 yılı emekliler yılı olacaksa nasıl ki Emekli Sandığı'ndan emekli olanlara yüzde 49 zam verdiyseniz [diğerlerine de] 49 verin ve TÜİK'e inanmayın." dedi

İYİ Parti: "20 yıllık aymazlığın neticesi"

İYİ Parti Grubu adına konuşan Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşioğlu emeklinin çilesinin "Sadece son 6-7 yılın sistemsel arızalarının değil 20 küsur yıllık bir iktidar aymazlığının neticesi" olduğunu söyledi.

Hamşioğlu Erdoğan'ı suçladı: "Emekli ne yaşıyorsa her şeyin tek sorumlusu olarak bizatihi Cumhurbaşkanının bilgisi ve onayı dahilinde yaşıyorsa, emekli ne yaşayamıyorsa da yine bizatihi bilgisi ve onayı dahilinde yaşayamıyordur."

DEM Parti: "İnsan onuruna uygun maaş ve yılda 4 ikramiye"

DEM Parti adına konuşan Çiçek Otlu da "Hapishanelerde açlık grevinde bulunan arkadaşlarına selamlarını ileterek" başladığı konuşmasında "16 milyon emekli var ülkede ve çoğunluğu ikinci işini yapıyor. AKP iktidarının yanlıları olanlar gibi çift maaş almıyor, 3-4 maaş almıyor." dedi.

Otlu "Fransa’da yapılan bir araştırmada, 44 ülke arasında [...] Türkiye’deki 16 milyon emeklinin durumu nedeniyle Türkiye[nin] 42’nci sırada yer aldığını" hatırlattı.

Otlu "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak emeklilere ilişkin adil bir intibak yasası çıkarılmasını, sağlık tedavilerinden alınan kesintilerin iptal edilmesini, insanın onuruna yakışacak seviyede maaş ve yılda 4 kez asgari ücret düzeyinde bayram ikramiyesinin verilmesini ve toplu sözleşme, sendika örgütlenmesinin önünün açılmasını" istediklerini söyledi.

AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yapılan oylamada öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

(AEK)