ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 14:41
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 14:43
1 dk Okuma

AKP, Manisa'da Belediye Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Haziran’da yeni başkanı seçmek üzere toplanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP, Manisa'da Belediye Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek
Fotoğraf: AA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından gözler, yerine geçecek ismin belirleneceği belediye meclisi toplantısına çevrildi. 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde AKP’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partilerinin belediye meclisinde yapılacak seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. Turgut, “AK Parti Manisa Teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda, başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuna bildiririz,” ifadelerini kullandı.

CHP’li Ferdi Zeyrek, 9 Haziran’da elektrik akımına kapılması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Zeyrek, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin Manisa’da ilk kez kazandığı büyükşehir belediye başkanı olmuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Haziran’da yeni başkanı seçmek üzere toplanacak. AKP'nin bu süreçte aday çıkarmama kararı, seçim sürecinin CHP içinde şekillenmesini mümkün kılıyor.

İmamoğlu’ndan Ferdi Zeyrek vedası: Ruhuyla hep bizimle olacak
İmamoğlu’ndan Ferdi Zeyrek vedası: Ruhuyla hep bizimle olacak
11 Haziran 2025
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi
11 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ferdi Zeyrek CHP AKP
ilgili haberler
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi
11 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-in-olumune-iliskin-bilirkisi-raporu-6-kusur-tespit-edildi-308264
HAVUZUN DONANIMINDA EKSİKLER BELİRLENDİ
Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili iki kişi gözaltında
11 Haziran 2025
/haber/manisa-bb-baskani-ferdi-zeyrek-in-olumuyle-ilgili-iki-kisi-gozaltinda-308247
Manisa, Ferdi Zeyrek’e çiçeklerle veda etti: Çocukları bize emanet
10 Haziran 2025
/haber/manisa-ferdi-zeyreke-ciceklerle-veda-etti-cocuklari-bize-emanet-308216
Ferdi Zeyrek kimdir?
10 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-kimdir-308209
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti
9 Haziran 2025
/haber/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-308196
Ferdi Zeyrek nakil edilmeyecek: Hasar gören organların iyileşmesi bekleniyor
9 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-nakil-edilmeyecek-hasar-goren-organlarin-iyilesmesi-bekleniyor-308183
Başhekim: Ferdi Zeyrek’in genel durumu kritik
8 Haziran 2025
/haber/bashekim-ferdi-zeyrekin-genel-durumu-kritik-308162
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi
11 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-in-olumune-iliskin-bilirkisi-raporu-6-kusur-tespit-edildi-308264
HAVUZUN DONANIMINDA EKSİKLER BELİRLENDİ
Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili iki kişi gözaltında
11 Haziran 2025
/haber/manisa-bb-baskani-ferdi-zeyrek-in-olumuyle-ilgili-iki-kisi-gozaltinda-308247
Manisa, Ferdi Zeyrek’e çiçeklerle veda etti: Çocukları bize emanet
10 Haziran 2025
/haber/manisa-ferdi-zeyreke-ciceklerle-veda-etti-cocuklari-bize-emanet-308216
Ferdi Zeyrek kimdir?
10 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-kimdir-308209
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti
9 Haziran 2025
/haber/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-308196
Ferdi Zeyrek nakil edilmeyecek: Hasar gören organların iyileşmesi bekleniyor
9 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-nakil-edilmeyecek-hasar-goren-organlarin-iyilesmesi-bekleniyor-308183
Başhekim: Ferdi Zeyrek’in genel durumu kritik
8 Haziran 2025
/haber/bashekim-ferdi-zeyrekin-genel-durumu-kritik-308162
Sayfa Başına Git