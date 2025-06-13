AKP, Manisa'da Belediye Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından gözler, yerine geçecek ismin belirleneceği belediye meclisi toplantısına çevrildi. 16 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde AKP’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partilerinin belediye meclisinde yapılacak seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. Turgut, “AK Parti Manisa Teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda, başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuna bildiririz,” ifadelerini kullandı.
CHP’li Ferdi Zeyrek, 9 Haziran’da elektrik akımına kapılması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Zeyrek, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin Manisa’da ilk kez kazandığı büyükşehir belediye başkanı olmuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Haziran’da yeni başkanı seçmek üzere toplanacak. AKP'nin bu süreçte aday çıkarmama kararı, seçim sürecinin CHP içinde şekillenmesini mümkün kılıyor.
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(EMK)