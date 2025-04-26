AKP'li Yalçın: Yolsuzluk varsa İmamoğlu'nun adaylığı neyi değiştirir ki?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bu sabah İstanbul, Ankara, Tekirdağ’da yapılan 47 kişinin gözaltına alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuna ilişkin konuştu.

NTV yayınına katılan Yalçın, CHP’yi ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

“Büyük bir operasyon” olduğunu öne süren Yalçın, şöyle konuştu:

"Hukuki sürece saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. CHP meseleyi siyasallaştırmanın peşine düştü. Biz iktidar partisi olarak, CHP'nin bize yönelttiği suçlamalarla ilgili, mesela hukuki süreç yürürken derinlemesine bir beyanat vermemek için elimizden geleni yapıyoruz.

CHP'den yapılan tüm açıklamalara baktığımızda, yolsuzluk ve hırsızlıkla ilgili hiçbir meseleye değinmeden sadece siyasi meseleymiş gibi eğilim gösteriyorlar. Özgür Özel, 'Ben kefilim, İBB'de bu tür yolsuzluklar olmamıştır' ifadesini kullanamıyor. Meseleyi getirip, sokak gösterileri, vandallığa varan meseleler, boykot, cunta suçlamaları gibi akılla bağdaşmayan suçlamalarla algı çalışması yapıyor CHP.

CHP'den İBB operasyonuna tepki: İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor

"Devasa bir operasyonlar silsilesi"

Dikkat ederseniz devasa bir operasyonlar silsilesinden bahsediyoruz. İlk operasyonda 100'ü aşkın kimse gözaltına alınıyor, şimdi 50'nin üzerinde kişi gözaltına alınıyor. Yargı büyük bir operasyon tanısıyla hareket ediyor. İddianame ile suçlamalar ortaya çıkacak. Mahkeme bir karar verecek, hepimiz göreceğiz.

Gerçekten ortada büyük bir yolsuzluk varsa, İBB'nin parası kültür - sanat meseleleri yüzünden, ihalelerle bir yerlere İmamoğlu'nun şirketlerine akıtılmışsa, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması neyi değiştirir ki? Hukuki süreç işlemeli, hukuk bir siyasetçi veya bir başka meslekle iştigal eden vatandaşa nasıl davranıyorsa ona göre davranmalı. Bunun sonucunda suçsuz çıkarsanız gerçekten bir kazanım elde etme şansınız var."

İBB'ye ikinci operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İBB'de üstü düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç,19 Mart operasyonunda tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

(RT)