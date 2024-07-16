AKP'li Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edecek

Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil eden AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Kavala, yedi yılı aşkın bir süredir Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Türkeş, Osman Kavala'nın yargılamasına ilişkin konuştu. Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini belirten Türkeş, "Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" dedi.

"Adam 7 senedir içeride, 7 gün daha beklerdi"

Yeniden yargılama talebiyle yapılan başvuruların reddedildiğini hatırlatan Türkeş, şöyle dedi:

"Heyet oluşturulduktan yarım saat sonra ret kararı verdi. Ben buna manidar derim. 16 sayfalık bir dilekçeyi ben yaklaşık 1 saatte okudum. Hukukçu değilim ama iyi kötü anlarım bu işlerden. O yarım saat içinde savcıdan da mütaala almışlar. Muhakkak ki çok etkin ve dehşetli çalışıyorlar. Ama yarım saat içinde karar veriyorsanız, dosyanın 30 klasörüne hakimsiniz demek ki. Halbuki adam 7 senedir içeride, 7 gün daha beklerdi. Allah razı olsun, mevzu bahis uzun tutuklama süresi olunca hassasiyet göstermişler anlaşılan!.”

Türkeş, Adalet Bakanı ile Yılmaz Tunç ile görüştüğünü belirtti ve "Rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu” dedi.

Özdemir’e göre Türkeş “Kavalacı”

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir X hesabından yaptığı açıklamada, Türkeş’e tepki gösterdi. “Kirli ilişki ağı ve yaptıklarıyla daima Türkiye’nin milli beraberliği ve istikrarını hedef alan bir şahsın kanunda karşılığı bulunan cezasını alması ve bu cezasını çekmesi kadar tabi bir durum olamaz” dedi.

Şöyle dedi:

“Kim olduğu çok iyi bilinen Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar. Azgın söylemlerle Kavalacı olmak, milletin hakkına girmenin kendisidir.”

“PKK toplantılarından tutun, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi çalışmalara varıncaya dek, ülkemize zarar veren ne kadar olay olduysa hepsinde varlığı ortaya çıkan birisi elbette cezasını sonuna kadar çekecektir.”

Osman Kavala kimdir?

Osman Kavala'dan yeniden yargılama açıklaması: Adalet herkes için gerekli

(EMK)