AKP'li Özlem Zengin: Atalay kararının okunması Anayasa'ya uygun bir eylemdir

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin dün (30 Ocak) düşürülmesinin ardından Meclis'te başlayan bugün de devam etti.

Konuyla ilgili söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Bir grup milletvekili Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini zannediyor” dedi.

"Her şey hukuk zeminin de varlık kazandı"

Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini “Anayasa’ya uygun bir eylem olarak” tanımlayan Zengin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dün başkanlık divanının iradesinin okunmasına dahi tahammül olmadı. Meclis başkanvekiline Anayasa fırlatmaktan... Siz, hanımefendi arkadaşlarıma 10 defa 'katil' diye bağırdınız.

Bir grup milletvekili Meclis'i terörize ederek, toplumu terörize ederek iş yapabileceğini zannediyor. Meclis'in asli dili kelimelerdir. Meclis'in asli dili hukuktur. Dün burada yapılan( Yargıtay'ın Atalay kararının okunması) Anayasa'ya uygun bir eylemdir. Şunun altını çizmek istiyorum; her şey hukuk zemininde varlık kazanmıştır."

CHP'nin itirazı reddedildi

Zengin'in konuşması sırasında muhalefet sıralarından sık sık itiraz sesleri yükseldi.

CHP'nin, Atalay hakkındaki Yargıtay kararı okunurken yaşanan protestolar nedeniyle kararın duyulmadığı, bu nedenle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin usul itirazı ise reddedildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Kesin hüküm okundu, karar tutanağa geçirildi" diyerek itirazı reddetti.

Bozdağ, karara itiraza ilişkin olarak, “duyulup duyulmamasının vekillerin kendi inisiyatifinde olduğunu” belirtti.

Ne olmuştu? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.

(RT)