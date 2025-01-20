AKP'li Meclis üyesinin yumruk attığı Şahintepe halkı: Mahallemiz bizimdir

Kanal İstanbul projesi nedeniyle "kentsel dönüşüm" kararı alınan Başakşehir Şahintepe'de evlerinden edilmek istenen ve buna direnen mahalleli belediye meclisi toplantısında 9 Ocak’ta saldırıya uğradı.

Başakşehir Belediyesi'ne arsa-alım satım yetkisi tanıyan önerinin onaylandığı Ocak Ayı meclis toplantısına katılanlara AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve meclis üyeleri saldırdı. Toplantıya katılan yurttaşlara yumruk attılar.

Şahintepe halkı, AKP’li meclis üyelerinin fiziki saldırısına maruz kalmalarının ardından, Şahintepe Halk Dayanışması’nın çağrısıyla dün (19 ocak) mahallede bir araya geldi. Eylem yaptı.

Başakşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı sırasında Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yardımcısı Ahmet Melik ve AKP’li meclis üyelerinin, toplantıya katılan mahalle sakinlerine saldırması, bölgede büyük tepki topladı.

“Halka uzanan eller kırılsın”

Basın açıklamasında birçok siyasi parti, kurum ve kuruluşun temsilcileri yer aldı. Şahintepeliler, konuşmalar boyunca sık sık “Halka uzanan eller kırılsın”, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Hukuk yoksa direniş var” sloganları attı. Şahintepe Halk Dayanışması adına konuşan Yasin Serindere, yaşananları özetleyerek şunları söyledi:

“Hukuksuzluğun karşısındayız”

"Toplantıya katılmamızın nedeni, mahallemizdeki alım-satım yetkisiyle ilgili hukuksuzluğu ifade etmekti. 2020 İmar Uygulaması’yla Başakşehir Belediyesi’ne ait arsalar mahallemize taşınmış, mahalle sakinlerinin arsaları ise mahallenin dışına çıkarılmıştı. Bu uygulama iptal edilmiş olmasına rağmen, belediye bu arsaları kullanarak 42 adada alım-satım yetkisi alıyor. Bu hukuksuzluğa karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

“1000 yumruk da atılsa mücadelemiz sürecek”

Yaşar Coşkun, meclis toplantısında yaşananları şu sözlerle aktardı: “O gün bizlere atılan yumruk sadece bizlere değil, hepimize atıldı. Ancak buradaki kararlılığı görüyorum ve şunu söylüyorum: 1 değil, 1000 yumruk da atılsa mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

“O tokat mahallenin kadınlarına atılmıştır”

Sabite Yüce ise kadınlar adına konuşarak, “Başakşehir Belediyesinde yapılan saldırı, mahallenin tüm kadınlarına yapılmıştır. O tokat hepimize atılmıştır. Ancak bizler mücadelemizden geri adım atmayacağız” dedi.

“Rant saldırılarını durduracağız”

Basın açıklamasını Lokman Mutlu okudu. Açıklamada, Başakşehir Belediyesi’nin iptal edilmiş bir imar uygulamasına dayalı olarak alım-satım yetkisi almasının hukuksuz olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rezerv alan ve imar uygulamaları iptal edilmiştir. Buna rağmen bu iptal kararlarına dayalı işlemler hukuksuzdur ve kabul edilemez. Şahintepe halkı olarak, bu rant girişimlerine karşı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Mahallemize yapılan her saldırıda bizleri, dayanışmamızı ve mücadelemizi bulacaklar."

Şahintepe Halk Dayanışması, bugüne kadar Başakşehir Belediyesi’nin rant odaklı dönüşüm planlarına karşı hem hukuki hem fiili mücadele verdiğini belirtti. Toplantı, dayanışma çağrıları, halaylar ve sloganlarla sona erdi.

“Şahintepe halkındır, halkın kalacak! yaşasın onurlu mücadelemiz!”

(EMK)