AKP'li Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın Tuncay Özkan paylaşımı kısıtlandı

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında X’te yaptığı paylaşım, X’in nefret söylemine karşı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlandı. Paylaşım, Almanya’da ise tamamen kaldırıldı.



Nazırlı, kısıtlanan gönderisinde Tuncay Özkan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "züppe" diye seslendiği gönderiyi alıntılayarak Özkan'a hakaret etmişti.

X'in nefret söylemine karşı politikası kapsamında, "nefret içeren davranışlarla kişileri veya bütün bir korumalı kategoriyi hedef alan davranışlara" karşı aldığı önlemler arasında kısıtlama bulunuyor. Kısıtlanan profiller, X'te arama sonuçlarından, önerilerden, gündemden, bildirimlerden ve ana sayfa zaman akışlarından kaldırılarak daha az görünür hale getiriliyor. (NK)