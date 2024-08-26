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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 23:21
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 23:21
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AKP'li Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın Tuncay Özkan paylaşımı kısıtlandı

AKP'li milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın CHP'li Tuncay Özkan hakkında yaptığı paylaşımın, X platformunun nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği saptandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP'li Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın Tuncay Özkan paylaşımı kısıtlandı
Fotoğraf: AA

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında X’te yaptığı paylaşım, X’in nefret söylemine karşı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlandı. Paylaşım, Almanya’da ise tamamen kaldırıldı.

Nazırlı, kısıtlanan gönderisinde Tuncay Özkan'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "züppe" diye seslendiği gönderiyi alıntılayarak Özkan'a hakaret etmişti.

X'in nefret söylemine karşı politikası kapsamında, "nefret içeren davranışlarla kişileri veya bütün bir korumalı kategoriyi hedef alan davranışlara" karşı aldığı önlemler arasında kısıtlama bulunuyor. Kısıtlanan profiller, X'te arama sonuçlarından, önerilerden, gündemden, bildirimlerden ve ana sayfa zaman akışlarından kaldırılarak daha az görünür hale getiriliyor. (NK)

twitter Tuncay Özkan nefret söylemi
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