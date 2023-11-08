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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 23:24
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 11:51
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İKTİDARDAN YARGITAY KARARINA İLK TEPKİ

AKP'li Hayati Yazıcı: Yazık, çok yazık, devleti oluşturan erkler birbirini çelmelemez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Yargıtay 3. Dairesi'nin AYM'yi suçlayan kararını onaylamadığını ima etti: "Konuşsan da sorun, konuşmasan da..."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/akp-li-hayati-yazici-yazik-cok-yazik-devleti-olusturan-erkler-birbirini-celmelemez.jpg
AA

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay için aldıkları "ihlal" kararı nedeniyle AYM üyelerine yönelik suç duyurusuna tepki gösterdi. 

Yazıcı, 3. Daire kararının ardından X'ten (eski Twitter) yaptığı paylaşımda "Devleti oluşturan erkler [...] Birbirini çelmeleyemez" diye yazdı. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın kişisel başvurusu üzerine aldığı "ihlal ve derhal salıverilme" kararını uygulamayarak gereği için kendisine gönderen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen dosyayı karara bağlayarak AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, üye hakimler Hakan Yüksel, Mustafa Doğru, Şerafettin Saka ve Mustafa Karayıldız’ın imzaladıkları kararda dosyanın yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmasına karar verildi.

Daire, oy birliğiyle aldığı kararda, Atalay’ın cezasının kendilerince onanmasıyla hükmün kesinleştiğini ve AYM’nin aldığı “hak ihlali kararına uyulmaması” gerektiğini belirtti.

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda inceleme yetkisinin bulunmadığını, hükümlü Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın bir örneğinin de TBMM Başkanlığı'na gönderilmesine hükmetti.

(AEK)

Can Atalay kararı AYM AKP hayati yazıcı Yüksek yargıda kriz
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