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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 18:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 18:38
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AKP'li Güler'den "süreç" açıklaması: Bu bir çözüm süreci değil

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı ve genel af iddialarına ilişkin yanıt verdi: "Gündemimizde şu anda yok. Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
AKP'li Güler'den "süreç" açıklaması: Bu bir çözüm süreci değil
*Fotoğraf: AA

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretine ilişkin “Görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz?" sorusuna Güler, görüşmenin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.

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"Görüşme olumlu bir zeminde yürüyor"

DEM heyeti ile karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Güler, "Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz" dedi.

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"Genel af gündemimizde yok"

Güler, DEM Parti ile AKP'nim görüşmesi öncesinde nasıl bir süreç olduğunun sorulması üzerine, "DEM Parti'den randevu talebi geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettik. Heyetimizi kendisi belirledi. Görüşmeye ilişkin bir ön bilgi verdik Sayın Cumhurbaşkanı'mıza. Görüşmemizin içeriğine ilişkin detayları da arz edeceğiz” diye konuştu.

“Genel af” üzerine yöneltilen soru üzerine Güler, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok” yanıtını verdi.

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"Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok"

"Şu an başlayan süreci çözüm süreci ile kıyasladığınızda daha mı olumlu buluyorsunuz?" sorusuna ise Güler, "Bu bir çözüm süreci değil. Benzerliği de yok. O günün şartlarını, özelliğini bugüne taşıdığımızda benzer hiçbir durum yok” diye cevapladı.

Güler, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecek seçimde yeniden seçtirmek için DEM Parti ile masaya oturduğunuz yönünde iddialar var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusu ve bu konuyla ilgili anayasa değişikliği var mı? Bu süreç buna bağlı mı?" sorusuna da "Hiç bağlı değil. Yani buna bağlamak doğru değil. Ülkemizin geleceğine dair çok önemli meseleleri alıp illa bir şeye bağlamak. Ben doğru bulmuyorum bunu” dedi.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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