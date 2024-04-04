AKP'li eski vekilden Uçum'a tepki: Millete sallanan parmak kesilmeli

AKP’de dört dönem Ardahan milletvekilliği yapan Orhan Atalay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, seçilme hakkı önce geri alınan daha sonra iade edilen Abdullah Zeydan’a destek verenler için yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Atalay, sosyal medya hesabından, “AK Parti’deki ruh ve mana kaybını önlemenin ilk düğmesi, Milletin Evi’nden Millet’e sallanan parmağı kesip atmakla olur ancak. Üstelik hemen şimdi” dedi.

Uçum'dan Van eylemleri paylaşımı: Kaydedildi

Uçum, Zeydan’ın mazbatasının verilmesi kararının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Van’daki protesto eylemlerini ve muhalefeti hedef alan Uçum, "Bu seçim sonuçlarını Türkiye’yi batının egemen güçlerine teslim edilme koşullarını oluşturduğu şeklinde okuyanlara Milli Devlet iradesi haddini bildirir. Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan ‘ayaklanma’ çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların Devlet de Toplum da farkında. Muhalefetin tüm aktörlerinin ve daha çarpıcısı iktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder" dedi.

YSK, Abdullah Zeydan'ın başkanlığını iade etti

Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi.

Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Van İl Seçim Kurulu da 2 Nisan'da yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

YSK, dün (3 Nisan) oy çokluğuyla mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi.

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.

DEM PARTİ, CHP, TİP, EMEP, SYKP, EHP VAN'DA Bakırhan'dan Arvas'a: Van'da başın dik gezmek istiyorsan, o mazbatayı alma

(RT)