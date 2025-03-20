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HABER
Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 14:02
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 14:54
3 dk Okuma

AKP'li eski vekilden Erdoğan'a: Kendine darbe yaptın haberin yok!

AKP'li eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirdi: "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP'li eski vekilden Erdoğan'a: Kendine darbe yaptın haberin yok!
*Fotoğraf: AA-arşiv

AKP’nin 25.ve 26 dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kocabıyık, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, gözaltılara tepki gösterdi ve şöyle dedi:

“Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok! Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında tarihi bir konuşma yapıyor. En başta AKP’liler bu konuşmayı tekrar tekrar okusunlar."

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025

Dervişoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimleri boykot edilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının “Türkiye'nin demokrasi açısından büyük bir tehlike olduğunu” söylemişti.

Dervişoğlu, "Rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar devam ederse, yapılacak şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir" demişti.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında CHP’li belediye başkanlarının da olduğu 100’ü aşkın kişi 19 Mart sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu.

Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı.

Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti.

İlk soruşturma kapsamında gözaltına alınanların bir kısmı şöyle:

Murat Ongun, İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi

Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi

Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür

Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

Murat Abbas, Kültür İstanbul (İBB Kültür AŞ) Genel Müdürü

Mustafa İlbak, İlbak Holding ortağı

Murat İlbak, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

İkinci soruşturma kent uzlaşısı

Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti.

İkinci soruşturmada gözaltına alınanlar:

Mahir Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı 

Resul Ekrem Şahan Şişli Belediye Başkanı

Mehmet Ali Çalışkan Reform Enstitüsü Başkanı

 Ebru Özdemir Şişli Belediye Başkan Yardımcısı

Soruşturma kapsamında A.B. ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Ekrem İmamoğlu
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