AKP'li Çelik'ten Zeydan kararına tepki: Kayyım politikası hangi akılla sürdürülüyor?

1999-2011 yılları arasında AKP’den milletvekilliği yapan eski Bakan Hüseyin Çelik, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen ancak İl Seçim Kurulu kararıyla seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan ile ilgili açıklama yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir" dedi.

Wan'da kararına tepkiler sürüyor. AKP'lilerden bazı isimler de duruma tepki gösterdi.

Zeydan kararını “vahim" olarak nitelendiren Çelik, şunları söyledi:

"Ben oldum olası kayyım politikalarına karşı oldum ve hâla da karşıyım. Van’da olup bitenler vahimdir. Dem partiden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz?

"Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Kayyım atamalarından sonra siyasi olarak hiçbir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van’da Dem’in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van’ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı?"