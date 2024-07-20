AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergâhındaki 34 taşınmaz satışa çıkardı

AKP’li Arnavutköy Belediyesi, Kanal İstanbul güzergâhında yer alan 34 taşınmazı satışa çıkardı.

Cumhuriyet'in haberine göre; bu taşınmazlar Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy, Hadımköy, Bolluca, Ömerli mahallelerinde yer alıyor.

İhale usulüyle satışa çıkarılan taşınmazların yaklaşık bedeli 1.3 milyar TL. İhaleye çıkarılan bu taşınmazlarla birlikte Arnavutköy Belediyesi, proje güzergâhında 2024 yılında kamu eliyle yapılan en büyük satışı yapmış oldu.

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Belediye, geçen aylarda bölgedeki 175.9 milyon TL değerindeki taşınmazını satışa çıkarmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da Arnavutköy’de birçok taşınmazı satışa sunmuştu. İhaleye çıkarılan son taşınmazla birlikte 2024 yılında proje güzergâhında kamu eliyle satışa çıkarılan taşınmazların bedeli 2 milyar TL’yi aştı.

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Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davalar sonucu bölgenin bütün planları İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından 2023 Aralık ve 2024 Ocak ayında ayrı ayrı verilen kararla iptal edilmişti. Başka bir davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Emlak Konut Dursunköy projesinin bulunduğu 2. etabın imar planlarını 29 Aralık 2023’te iptal etmişti.

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(RT)